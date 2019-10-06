Слуцкий: «Я не люблю водку. Не очень типично для русского»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал итоги встречи 9-го тура голландской Эредивизие с «Утрехтом» (2:1). Комментарий у российского специалиста взял журналист FOX Sports Ханс Край.

— Мы набираем вместе много очков, не так ли?

— Да, я попрошу руководителя FOX Sports назначать вас на все наши игры. Как домашние, так и выездные. Вместе мы действительно хороши.

— Сегодня всe прошло хорошо. Я всегда говорил «Мистер Слуцкий», но сейчас скажу «Леонид». Играйте, набирайте очки, а потом идите домой и выпейте пива.

— Хорошо, спасибо. Но только без пива.

— Русская водка?

— Нет. Я не люблю водку. Вообще не люблю алкоголь.

— Вы из России вообще?

— Да, но это стереотип. Вы думаете, что все в России любят водку. Но это далеко не так.

— Вы постоянно улыбаетесь, водку не пьете...

— Да уж. Не очень типично для русского.

— Примите поздравления с победой!

— Благодарю!

| Komisch duo Leonid & Hans draaide vanavond weer op volle toeren.#vitutr https://t.co/SauO4vRjLJ pic.twitter.com/aPotmDjCNS — FOX Sports (@FOXSportsnl) October 5, 2019