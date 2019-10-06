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    Слуцкий: «Я не люблю водку. Не очень типично для русского»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал итоги встречи 9-го тура голландской Эредивизие с «Утрехтом» (2:1). Комментарий у российского специалиста взял журналист FOX Sports Ханс Край.

    — Мы набираем вместе много очков, не так ли?

    — Да, я попрошу руководителя FOX Sports назначать вас на все наши игры. Как домашние, так и выездные. Вместе мы действительно хороши.

    — Сегодня всe прошло хорошо. Я всегда говорил «Мистер Слуцкий», но сейчас скажу «Леонид». Играйте, набирайте очки, а потом идите домой и выпейте пива.

    — Хорошо, спасибо. Но только без пива.

    — Русская водка?

    — Нет. Я не люблю водку. Вообще не люблю алкоголь.

    — Вы из России вообще?

    — Да, но это стереотип. Вы думаете, что все в России любят водку. Но это далеко не так.

    — Вы постоянно улыбаетесь, водку не пьете...

    — Да уж. Не очень типично для русского.

    — Примите поздравления с победой!

    — Благодарю!

    • После девяти сыгранных туров «Витесс» занимает третью строчку в таблице чемпионата Голландии, имея в своем активе 20 очков.
    • Столько же баллов (20) у двух лидеров первенства – «Аякса» и ПСВ, однако у них есть матч в запасе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2019 00:23
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 20 октября 2019, 12:34

      Лёня!!! Срочно засади литру, надень ушанку и выходи с ушанкой на главную площадь Арнема, распевая "Расцветали яблоки и груши..." ))) Не позорь страну!!!
      И медведя не забудь прихватить, пусть сидит с бочкой мёда )))

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli > general.lizyukov 21 октября 2019, 13:55

      И обязательно балалайку! :-)))

      1
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > maygli 21 октября 2019, 23:35

      Очепяталсо я ((( второй раз вместо балалайки ушанка написал
      Но ты меня понял )))

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      Рейтинг: +7750

      mihail200606 6 октября 2019, 12:45

      Ну справедливости ради надо сказать, Леонид Викторович, вы и не русский))

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > mihail200606 21 октября 2019, 23:35

      А какой, узбекский?

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      Рейтинг: +112

      Dark_Soul 6 октября 2019, 12:19

      Любой нормальный здоровый человек не любит водку. За что ее любить? Отвратительное пойло. Ну, алкаши конечно щас поспорят)

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      Рейтинг: +11572

      alex1951 > Dark_Soul 6 октября 2019, 15:45

      В России завсегда боялись трезвенников.....либо они стукачи,либо у них сдвиг по фазе....
      А вы товарищ Dark _Soul ,видать о жизни в СССР мало чего знаете....
      Учите мат .часть...трезвенник...

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      Рейтинг: +1150

      MDAR 6 октября 2019, 10:22

      А кто сказал, что ты русский?

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      Рейтинг: +11572

      alex1951 6 октября 2019, 09:43

      Зря вы так,товарищи.
      Даже в искустве водка увековечена:
      ,,Рюмка водки на столе,, - народ слушаеть и пьёть...))))
      ,,Русская водка,колбаса,селедка....,, - народ слушаеть и пьёть)))
      Люди с опытом потребления продукта ,безусловно в курсе,что водка во все времена .являлась одной из важнейших продуктов экспорта,важнейшей внутренней валютой ...
      Был такой анекдот,времен Горбатого: Меченый спрашивает у работяги-сантехника ..а как вот сделаю водку 100 рублёв,бросишь пить?
      Да вы чё Михаил Сергеевич и показывает вентиль,вот эта хреновина ,как стоила бутылку,так оно всегда и будя)))
      Другой вопрос в том,что Россию заполонили ,,леваком,, ...суррогатами....тогда я соглашусь с предыдущими ,,специалистами,,)))

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      Рейтинг: +37

      grigory 6 октября 2019, 07:50

      Молодец Леонид Викторович

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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement 6 октября 2019, 07:49

      Not vodka, only ksamogonka! И нифига я не андестенд. ...;)))

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      Рейтинг: +1969

      Niko 6 октября 2019, 07:38

      Нормально он уже на английском шпарит. Надо ехать все таки в среду учить.

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      Рейтинг: +67666

      portero 6 октября 2019, 07:21

      Водку редко кто любит, она не женщина, а пьют чаще когда хреново...

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 октября 2019, 07:10

      Как ни странно но я тоже не люблю водку-видать перепил в свое время.

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