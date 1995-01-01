«Арсенал» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей

Встреча 1/16 финала Кубка английской лиги «Арсенал» – «Ноттингем Форест» закончилась со счетом 5:0.

Лондонский клуб вышел в следующую стадию турнира. Серия команды Унаи Эмери без поражений составила пять матчей.

После поражения от «Ливерпуля» (1:3) в третьем туре Премьер-лиги «Арсенал» сыграл две встречи вничью и выиграл три:

4-й тур АПЛ Арсенал – Тоттенхэм – 2:2;

5-й тур АПЛ Уотфорд – Арсенал – 2:2;

1-й тур ЛЕ Айнтрахт – Арсенал – 0:3;

6-й тур АПЛ Арсенал – Астон Вилла – 3:2 (0:1);

1/16 Кубка лиги Арсенал – Ноттингем Форест – 5:0.