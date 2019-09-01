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Арсенал - Тоттенхэм

01.09.2019, Воскресенье, 18:30 мск Лондон, стадион Эмирейтс Англия. Премьер-лига, 4 тур Арсенал - Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
29 тур
2 марта, суббота 15:30 Тоттенхэм 1:1 Арсенал
14 тур
2 декабря, воскресенье 17:05 Арсенал 4:2 Тоттенхэм
Англия. Кубок лиги (2018/2019)
1/4 финала
19 декабря, среда 22:45 Арсенал 0:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
27 тур
10 февраля, суббота 15:30 Тоттенхэм 1:0 Арсенал
12 тур
18 ноября, суббота 15:30 Арсенал 2:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
35 тур
30 апреля, воскресенье 18:30 Тоттенхэм 2:0 Арсенал
11 тур
6 ноября, воскресенье 15:00 Арсенал 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
5 марта, суббота 15:45 Тоттенхэм 2:2 Арсенал
12 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Арсенал 1:1 Тоттенхэм
Англия. Кубок Лиги (2015/2016)
1/16 финала
23 сентября, среда 21:45 Тоттенхэм 1:2 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
24 тур
7 февраля, суббота 15:45 Тоттенхэм 2:1 Арсенал
6 тур
27 сентября, суббота 20:30 Арсенал 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
16 марта, воскресенье 20:00 Тоттенхэм 0:1 Арсенал
3 тур
1 сентября, воскресенье 19:00 Арсенал 1:0 Тоттенхэм
Англия. Кубок (2013/2014)
3 раунд
4 января, суббота 21:15 Арсенал 2:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
3 марта, воскресенье 20:00 Тоттенхэм 2:1 Арсенал
12 тур
17 ноября, суббота 16:45 Арсенал 5:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
26 тур
26 февраля, воскресенье 17:30 Арсенал 5:2 Тоттенхэм
7 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:1 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
28 тур
20 апреля, среда 22:45 Тоттенхэм 3:3 Арсенал
14 тур
20 ноября, суббота 15:45 Арсенал 2:3 Тоттенхэм
Англия. Кубок лиги (2010/2011)
3-й раунд,
21 сентября, вторник 22:45 Тоттенхэм 1:4 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
34 тур
14 апреля, среда 23:00 Тоттенхэм 2:1 Арсенал
11 тур
31 октября, суббота 15:45 Арсенал 3:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
25 тур
8 февраля, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 0:0 Арсенал
10 тур
29 октября, среда 23:00 Арсенал 4:4 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
18 тур
22 декабря, суббота 15:45 Арсенал 2:1 Тоттенхэм
6 тур
15 сентября, суббота 16:30 Тоттенхэм 1:3 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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    Рейтинг: +2141

    diadushka 1 сентября 2019, 19:14

    дзюбиньо похоже был прав насчет тренеришки...........

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