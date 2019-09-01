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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Тоттенхэм
Арсенал - Тоттенхэм: обзор матча 01 сентября 2019
Арсенал
01.09.2019, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
45+1'
А. Ляказетт
71'
П. Обамеянг
10'
К. Эриксен
40'
Г. Кейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Тоттенхэм
Желтая карточка
Г. Джака
90'
+2
Желтая карточка
С. Папастатопулос
87'
79'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Х. Сон
78'
Желтая карточка
Д. Санчес
74'
Желтая карточка
Г. Уинкс
ГОЛ! 2:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Гендузи
71'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
А. Ляказетт
67'
Желтая карточка
А. Ляказетт
63'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Л. Торрейра
63'
60'
Замена
Д. Алли
️️️️
Э. Ламела
57'
Желтая карточка
К. Эриксен
ГОЛ! 1:2!
А. Ляказетт
Пас отдал
Н. Пепе
45'
+1
40'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Г. Кейн
32'
Желтая карточка
Э. Ламела
28'
Желтая карточка
Д. Роуз
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Эриксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
34
Гранит Джака
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Месут Озил
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
3-2-2-3
1
Лено
23
Колашинац
4
Луис
19
Папастатопулос
34
Торрейра
34
Джака
6
Гендузи
2
Мэйтленд-Найлс
7
Обамеянг
91
Ляказетт
19
Пепе
4-2-3-1
1
Льорис
14
Вертонген
6
Санчес
23
Алдервейрелд
3
Роуз
4
Уинкс
17
Сиссоко
9
Ламела
24
Эриксен
7
Сон
9
Кейн
91
Ляказетт
22
Мхитарян
22
Мхитарян
91
Ляказетт
34
Торрейра
25
Себальос
25
Себальос
34
Торрейра
7
Сон
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
7
Сон
9
Ламела
8
Алли
8
Алли
9
Ламела
Остались в запасе
Арсенал
Тоттенхэм
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Месут Озил
АП
Главный тренер
Микель Артета
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Месут Озил
АП
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Арсенал - Тоттенхэм
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
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