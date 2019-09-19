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Судьи
Главный судья:
Давиде Масса (Империя)

Айнтрахт - Арсенал

19.09.2019, Четверг, 19:55 мск Франкфурт, стадион Дойче банк Парк Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига Европы, 1 тур Айнтрахт - Арсенал
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 6 3 2 1 14:7 +7 11
2. Айнтрахт Ф 6 3 0 3 8:10 -2 9
3. Стандард 6 2 2 2 8:10 -2 8
4. Гимараеш 6 1 2 3 7:10 -3 5
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