Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Айнтрахт - Арсенал
Айнтрахт - Арсенал: обзор матча 19 сентября 2019
Айнтрахт
19.09.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа F, 1 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
38'
Д. Уиллок
85'
Б. Сака
88'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Арсенал
88'
ГОЛ! 0:3!
П. Обамеянг
Пас отдал
Б. Сака
85'
ГОЛ! 0:2!
Б. Сака
Пас отдал
Н. Пепе
Желтая карточка
Д. Камада
83'
83'
Желтая карточка
К. Чамберс
Желтая карточка
Д. Камада
83'
80'
Замена
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
80'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
С. Колашинац
Вторая желтая
Д. Кор
79'
Вторая желтая
Д. Кор
79'
75'
Желтая карточка
С. Колашинац
Замена
️️️️
Т. Чендлер
74'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
Д. Да Коста
74'
72'
Замена
️️️️
Д. Себальос
72'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Д. Уиллок
Замена
️️️️
Г. Пасьенса
66'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Б. Дост
66'
63'
Желтая карточка
Д. Уиллок
Желтая карточка
Д. Кор
62'
Желтая карточка
Д. Кор
62'
60'
Замена
️️️️
Н. Пепе
60'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Э. Смит-Роу
38'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уиллок
Пас отдал
Б. Сака
Желтая карточка
М. Хинтереггер
12'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
18
Даичи Камада
АП
12
Бас Дост
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
34
Гранит Джака
ОП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
4-2-2-2
1
Трапп
20
Хасебе
13
Хинтереггер
19
Абрахам
21
Да Коста
97
Соу
31
Кор
18
Костич
18
Камада
19
Силва
12
Дост
4-2-2-1-1
1
Мартинес
12
Чамберс
13
Мустафи
4
Луис
23
Колашинац
34
Торрейра
34
Джака
32
Смит-Роу
28
Уиллок
7
Сака
7
Обамеянг
21
Да Коста
22
Чендлер
22
Чендлер
21
Да Коста
12
Дост
9
Пасьенса
9
Пасьенса
12
Дост
28
Уиллок
25
Себальос
25
Себальос
28
Уиллок
23
Колашинац
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
23
Колашинац
32
Смит-Роу
19
Пепе
19
Пепе
32
Смит-Роу
Остались в запасе
Айнтрахт
Арсенал
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Бернд Лено
ВР
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Бернд Лено
ВР
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Айнтрахт - Арсенал
6
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Айнтрахт
Арсенал
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+