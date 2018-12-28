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    Баста: «Я говорил Глушакову: «Тебя ждет СКА Ростов»

    Российский рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, рассказал, что приглашал в СКА полузащитника Дениса Глушакова после его ухода из «Спартака».

    «Я в тренерской работе несилен, честно. Но мы зашли в клуб не просто как группа самодуров, которой просто дали финансовые возможности. Целая группа наших единомышленников занимается тем, как должен развиваться клуб.

    Чего греха таить: для посторонних игроков СКА – команда не самой первой категории. Я Глушакову говорил: «Тебя ждет СКА Ростов». А он: «Не дай бог, тьфу-тьфу». Но потом: «Звони мне». То есть это всех интересует. Люди понимают, что, если мы со своим взглядом на жизнь здесь, будет интересная заваруха. Когда информация просочилась, столько пацанов, спортивных агентов спрашивали, чем помочь!»,

    • Рэпер взялся за возрождение клуба из Ростова-на-Дону.
    • Глушаков покинул «Спартак» летом и подписал контракт с «Ахматом».

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +820

      AHTUNGBOL 44 минуты назад

      Вася наивный чукотский мальчик, решил клуб возродить, да уж..., поиграет и бросит...

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      Рейтинг: +382

      El_Chori 53 минуты назад

      Ща походу такая же телега начнётся как с Краснодаром и Кубанью, только с худшим, наверняка, исходом... Жалко, чо.

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