Baza: в доме бывшего вице-президента «Анжи» прошли обыски. У него нашли оружие

Задержан бывший вице-президент махачкалинского «Анжи» Махи Идрисов.

В ходе обысков в доме Идрисова в пригороде Махачкалы полицейские нашли и большое количество денег и оружия, сообщает телеграм-канал Baza. По неподтвержденной информации, фирма, связанная с Идрисовым, перед перепродажей разводила нефть высокого качества.

По словам собеседника ТАСС, правоохранители обнаружили у Идрисова помповое ружье, три автомата Калашникова, два пистолета Стечкина, пистолет Макарова, гранаты, пистолет Ярыгина и пистолет неустановленной марки. Также у него найдено коллекционное холодное оружие и несколько регистрационных госномеров машин.