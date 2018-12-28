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    Baza: в доме бывшего вице-президента «Анжи» прошли обыски. У него нашли оружие

    Задержан бывший вице-президент махачкалинского «Анжи» Махи Идрисов.

    В ходе обысков в доме Идрисова в пригороде Махачкалы полицейские нашли и большое количество денег и оружия, сообщает телеграм-канал Baza. По неподтвержденной информации, фирма, связанная с Идрисовым, перед перепродажей разводила нефть высокого качества.

    По словам собеседника ТАСС, правоохранители обнаружили у Идрисова помповое ружье, три автомата Калашникова, два пистолета Стечкина, пистолет Макарова, гранаты, пистолет Ярыгина и пистолет неустановленной марки. Также у него найдено коллекционное холодное оружие и несколько регистрационных госномеров машин.

    • Идрисов стал вице-президентом «Анжи» в марте 2017 года.
    • До этого он возглавлял молодежную организацию «АХВАХ».

    Источник: Телеграм-канал Baza

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3155

      paracetamol 10 минут назад

      В Дагастане у всех оружие, и чего? Оно же для защиты!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +275

      Из Твери Леха 28 минут назад

      Было бы странно, если бы не нашли)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +574

      Mister_Tomsk 32 минуты назад

      и что епта? ну нашли, и дальше что? у меня конечно не такой арсенал(а больше), но все зарегано) потому что свое агенство по охране :D

      0
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      Рейтинг: +2001

      Ubuntu 1 час назад

      Пиротехника на случай свадьбы

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