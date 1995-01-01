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    Нойер может завершить карьеру в сборной после Евро-2020

    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер раздумывает над завершением карьеры в сборной Германии, пишет Bild.

    33-летний вратарь может провести последние матчи в составе немецкой команды на Евро-2020.

    В начале сентября Нойер заявлял, что пока не собирается завершать карьеру в сборной.

    • Голкипер выступает за сборную Германии с 2009 года. Он был основным вратарем команды на трех чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы.
    • Нойер провел 90 матчей за Германию и пропустил в них 68 голов.

    Источник: Bild

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    Сегодня, 16:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3885

      Lester84 1 час назад

      Не рано ли для вратаря?

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