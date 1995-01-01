Нойер может завершить карьеру в сборной после Евро-2020

Не рано ли для вратаря?
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер раздумывает над завершением карьеры в сборной Германии, пишет Bild.
33-летний вратарь может провести последние матчи в составе немецкой команды на Евро-2020.
В начале сентября Нойер заявлял, что пока не собирается завершать карьеру в сборной.
- Голкипер выступает за сборную Германии с 2009 года. Он был основным вратарем команды на трех чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы.
- Нойер провел 90 матчей за Германию и пропустил в них 68 голов.