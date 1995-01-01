Нойер может завершить карьеру в сборной после Евро-2020

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер раздумывает над завершением карьеры в сборной Германии, пишет Bild.

33-летний вратарь может провести последние матчи в составе немецкой команды на Евро-2020.

В начале сентября Нойер заявлял, что пока не собирается завершать карьеру в сборной.