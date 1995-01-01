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    Нойер: «Когда ты больше не полезен и понимаешь это, трудно вставать по утрам. Но я все еще очень полезен для сборной»

    Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что пока не собирается завершать карьеру.

    «Когда ты больше не полезен и понимаешь это, трудно вставать по утрам и мотивировать себя изо дня в день. Но когда есть необходимость в вашем опыте, а ваши товарищи нуждаются в вас, это заставляет вас двигаться дальше. И я чувствую, что все еще очень полезен для сборной и что все счастливы, что я здесь. Тогда, конечно, я должен показать это своими выступлениями.

    Мое футбольное долголетие является следствием моей любви к футболу. Мне все еще очень нравится, когда я выхожу на поле, чтобы играть и тренироваться. И это большое удовлетворение для меня. Мне 33 года, но когда я выхожу на поле, я все еще чувствую, что могу совершенствоваться как вратарь.

    И я все еще злюсь, если что-то идет не так, как это было 10 лет назад, ровно так же я счастлив, когда все отлично. Это важные для меня сигналы, они показывают мои амбиции. Я хочу играть, пока моя форма позволяет мне. Мне весело, а сборная нуждается во мне», – сказал Нойер.

    • 6 сентября Нойер пропустил четыре гола в матче Германия – Нидерланды (2:4).
    • В понедельник немецкая команда сыграет с Северной Ирландией, начало матча – в 21:45 мск.

    Источник: Welt am Sonntag

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