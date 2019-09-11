«Отмывание денег на трансферах футболистов». Агент Куртуа арестован в Монако

А у нас будут посадки ?
Агент Кристоф Хенротай, представляющий интересы вратаря «Реала» Тибо Куртуа, арестован в Монако по подозрению в коррупции и отмывании денег.
Хенротай был задержан в Монако в результате обысков. Сейчас агента допрашивает полиция.
Федеральная прокуратура Бельгии подтвердила задержание Хенротая. «Арест связан с отмыванием денег на трансферах футболистов», – пояснили в ведомстве.
- Хенротай также представляет интересы других бельгийских футболистов, в том числе полузащитника «Далянь Ифан» Янника-Феррейры Карраско и хавбека «Роял Антверп» Кевина Миральяса.