«Отмывание денег на трансферах футболистов». Агент Куртуа арестован в Монако

Агент Кристоф Хенротай, представляющий интересы вратаря «Реала» Тибо Куртуа, арестован в Монако по подозрению в коррупции и отмывании денег.

Хенротай был задержан в Монако в результате обысков. Сейчас агента допрашивает полиция.

Федеральная прокуратура Бельгии подтвердила задержание Хенротая. «Арест связан с отмыванием денег на трансферах футболистов», – пояснили в ведомстве.