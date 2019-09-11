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    «Отмывание денег на трансферах футболистов». Агент Куртуа арестован в Монако

    Агент Кристоф Хенротай, представляющий интересы вратаря «Реала» Тибо Куртуа, арестован в Монако по подозрению в коррупции и отмывании денег.

    Хенротай был задержан в Монако в результате обысков. Сейчас агента допрашивает полиция.

    Федеральная прокуратура Бельгии подтвердила задержание Хенротая. «Арест связан с отмыванием денег на трансферах футболистов», – пояснили в ведомстве.

    Источник: AS

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +858

      neim 35 минут назад

      А у нас будут посадки ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2838

      TOL47 > neim 23 минуты назад

      Конечно! Будут сажвть тех кто властью недоволен.

      0
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