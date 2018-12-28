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    Президент «Анжи»: «Постараемся устроить чествование Нурмагомедову на «Анжи-Арене»

    Президент «Анжи» Осман Кадиев заявил, что махачкалинский клуб собирается поздравить бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с победой над Дастином Порье.

    «Мы его поздравляем, приветствуем и не забываем, что он наш болельщик, мы его любим. Если он приедет в Дагестан, постараемся ему устроить чествование.

    Мы постараемся его встретить на «Анжи-Арене». Но как я понимаю, сначала его должно встречать и чествовать правительство Дагестана. Мы на данный момент не в том состоянии, чтобы чествовать его в одиночестве. Но в любом случае будем на празднике, поздравим и приготовим ему подарок», – сказал Кадиев.

    • В ночь с субботы на воскресенье 30-летний Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в легком весе, победив Порье удушающим приемом в третьем раунде.
    • Хабиб одержал 28-ю победу подряд.
    • В прошлом году россиянин победил ирландца Конора Макгрегора, после чего «Анжи» также устраивал ему чествование.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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