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    Президент Франции принeс извинения Албании за инцидент с гимном во время матча сборных

    Президент Франции Эммануэль Макрон принeс извинения премьер-министру Албании Эди Рама за инцидент, случившийся перед матчем отборочного цикла Евро-2020 ФранцияАлбания.

    Организаторы встречи сперва по ошибке вместо албанского включили гимн Андорры, а затем диктор по стадиону извинился перед Арменией. В разговоре с Рама французский лидер отметил, что подобная ошибка является «недопустимой».

    • Игроки сборной Албании отказывались начинать игру, пока организаторы на поставят правильный гимн.
    • Встреча, проходившая на «Стад де Франс», закончилась победой французской сборной (4:1).
    • После пяти туров сборная Франции лидирует в группе H, имея в своем активе 12 очков.
    • Албанцы идут четвертыми – 6 очков.

    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 21:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5224

      Сильвербой 11 минут назад

      Это просто позор для такой страны как Франция! Организаторы матча должны понести наказание!

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