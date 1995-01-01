Президент Франции принeс извинения Албании за инцидент с гимном во время матча сборных

Президент Франции Эммануэль Макрон принeс извинения премьер-министру Албании Эди Рама за инцидент, случившийся перед матчем отборочного цикла Евро-2020 Франция – Албания.

Организаторы встречи сперва по ошибке вместо албанского включили гимн Андорры, а затем диктор по стадиону извинился перед Арменией. В разговоре с Рама французский лидер отметил, что подобная ошибка является «недопустимой».