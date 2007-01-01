Перед матчем Франция – Албания вместо албанского включили другой гимн. Команда отказалась играть, пока не поставят правильный

Организаторы матча пятого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Франции и Албании включили неправильный гимн для гостей. Они отказались начинать встречу, пока не прозвучит правильная мелодия.

Спустя некоторое время на «Стад де Франс» верный гимн все-таки был сыгран. Кроме того, диктор по арене назвал албанских футболистов армянскими.