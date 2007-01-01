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    Перед матчем Франция – Албания вместо албанского включили другой гимн. Команда отказалась играть, пока не поставят правильный

    Организаторы матча пятого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Франции и Албании включили неправильный гимн для гостей. Они отказались начинать встречу, пока не прозвучит правильная мелодия.

    Спустя некоторое время на «Стад де Франс» верный гимн все-таки был сыгран. Кроме того, диктор по арене назвал албанских футболистов армянскими.

    • Французы открыли счет на восьмой минуте.
    • Перед игрой Франция шла в группе третьей, а Албания – четвертой.
    • Последний очный матч между командами состоялся на Евро-2016 – победа Франции со счетом 2:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4938

      Агасфер 45 минут назад

      Нибальшая ашипка...Имперское сознание продолжает работать.Некоторым включи "Гоп со смыком",а они споют,и не заметят подмены,только сильнее подпрыгивать будут.

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      Рейтинг: +686

      GSmall 47 минут назад

      Совсем сдурели.Как можно вообще Албанцев с Армянами спутать.Неужели так всё запущено у них в футболе.Зачаровал совсем их ПСЖ своей игрой)

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