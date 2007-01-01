Нибальшая ашипка...Имперское сознание продолжает работать.Некоторым включи "Гоп со смыком",а они споют,и не заметят подмены,только сильнее подпрыгивать будут.
Организаторы матча пятого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Франции и Албании включили неправильный гимн для гостей. Они отказались начинать встречу, пока не прозвучит правильная мелодия.
Спустя некоторое время на «Стад де Франс» верный гимн все-таки был сыгран. Кроме того, диктор по арене назвал албанских футболистов армянскими.
- Французы открыли счет на восьмой минуте.
- Перед игрой Франция шла в группе третьей, а Албания – четвертой.
- Последний очный матч между командами состоялся на Евро-2016 – победа Франции со счетом 2:0.