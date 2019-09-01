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  • «Матч ТВ» прервал трансляцию «Ювентус» – «Наполи» при счете 2:0. Матч закончился 4:3

«Матч ТВ» прервал трансляцию «Ювентус» – «Наполи» при счете 2:0. Матч закончился 4:3

1 сентября 2019, 00:18
13

Встреча «Ювентус»«Наполи» в рамках второго тура чемпионата Италии закончилась со счетом 4:3.

На 16-й минуте защитник Данило забил первым ударом после перехода из «Манчестер Сити». Через три минуты забил нападающий хозяев Гонсало Игуаин.

В первом тайме «Матч ТВ» прервал трансляцию встречи в Турине и включил боксерский бой между Алексаднром Поветкиным и Хьюи Фьюри.

На 62-й минуте форвард Криштиану Роналду сделал счет 3:0, после чего гости сравняли счет благодаря голам защитников Костаса Маноласа и Джованни Ди Лоренцо, хавбека Ирвинг Лосано.

На второй добавленной минуте защитник «Наполи» Калиду Кулибали забил в свои ворота.

Источник: «Бомбардир»
Италия. Кубок Ювентус Наполи
Комментарии (13)
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Ubuntu
1567286433
Футбол в нашей стране никому не нужен. Мы не футбольная страна
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filosof sparty
1567288748
Нах тогда вообще было показывать, раз в сетке другой эфир ожидался!??? Как говорится: мы думали это дно, но вдруг снизу постучали...
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dinar7777dinar
1567289113
Срач тв Гавно обосанное .
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Axe111
1567290847
Блевотинатв
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Asbjorn
1567291413
это уже в порядке вещей,прервать футбол боксом,но,не прерывать какой нибудь биатлон футболом,а показать со второго тайма,днище,а не канал
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SaveAS
1567298189
Шарашкина контора! Не канал а убожество!!!
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itarnmag
1567312051
Гадюки семибатюшные
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Evgenn200
1567318714
Да эта принцесса себе в карман только придумала. Матч тв уже можно не смотреть. Всякую шляпу показывает. Купи чемпионат Египта и показывай...
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Сильвербой
1567319282
Такое себе позволяет только эта с..ка со своим ублюдошным каналом!!!
Ответить
Чец
1567325807
В каком государстве возможно такое? Сумасшедший дом...
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