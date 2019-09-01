«Матч ТВ» прервал трансляцию «Ювентус» – «Наполи» при счете 2:0. Матч закончился 4:3

Встреча «Ювентус» – «Наполи» в рамках второго тура чемпионата Италии закончилась со счетом 4:3.

На 16-й минуте защитник Данило забил первым ударом после перехода из «Манчестер Сити». Через три минуты забил нападающий хозяев Гонсало Игуаин.

В первом тайме «Матч ТВ» прервал трансляцию встречи в Турине и включил боксерский бой между Алексаднром Поветкиным и Хьюи Фьюри.

На 62-й минуте форвард Криштиану Роналду сделал счет 3:0, после чего гости сравняли счет благодаря голам защитников Костаса Маноласа и Джованни Ди Лоренцо, хавбека Ирвинг Лосано.

На второй добавленной минуте защитник «Наполи» Калиду Кулибали забил в свои ворота.