Серия А. «Рома» и «Дженоа» забили шесть голов, «Лацио» разгромил «Сампдорию» и другие результаты

Матч первого тура чемпионата Италии «Рома» – «Дженоа» закончился со счетом 3:3.
В составе хозяев отличились полузащитник Дженгиз Ундер, нападающий Эдин Джеко и защитник Александар Коларов. За генуэзский клуб забили форварды Андреа Пинамонти и Кристиан Куаме, а также защитник Доменико Кришито.
«Лацио» в параллельной встрече обыграл «Сампдорию» благодаря мячам форвардов Хоакина Корреи и Чиро Иммобиле (дубль).
Результаты этого и других матчей представлены ниже.
Италия. Серия А. 1-й тур
Голы: 1:0 – Ундер, 6; 1:1 – Пинамонти, 16; 2:1 – Джеко, 30; 2:2 – Кришито, 43 (с пенальти); 3:2 – Коларов, 49; 3:3 – Куаме, 70.
Голы: 0:1 – Сансоне, 15 (с пенальти); 1:1 – Велозу, 36.
Гол: 0:1 – Альфредо Доннарумма, 53 (с пенальти).
Голы: 0:1 – Иммобиле, 37; 0:2 – Корреа, 56; 0:3 – Иммобиле, 62.
Голы: 1:0 – Дзадза, 14; 2:0 – Дзадза, 55; 2:1 – Капуто, 69.
Голы: 1:0 – Ди Франческо, 7; 1:1 – Госенс, 34; 2:1 – Петанья, 27; 2:2 – Муриэль, 71; 2:3 – Муриэль, 76.