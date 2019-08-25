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    Серия А. «Рома» и «Дженоа» забили шесть голов, «Лацио» разгромил «Сампдорию» и другие результаты

    Матч первого тура чемпионата Италии «Рома»«Дженоа» закончился со счетом 3:3.

    В составе хозяев отличились полузащитник Дженгиз Ундер, нападающий Эдин Джеко и защитник Александар Коларов. За генуэзский клуб забили форварды Андреа Пинамонти и Кристиан Куаме, а также защитник Доменико Кришито.

    «Лацио» в параллельной встрече обыграл «Сампдорию» благодаря мячам форвардов Хоакина Корреи и Чиро Иммобиле (дубль).

    Результаты этого и других матчей представлены ниже.

    Италия. Серия А. 1-й тур

    Рома – Дженоа – 3:3 (2:2)

    Голы: 1:0 – Ундер, 6; 1:1 – Пинамонти, 16; 2:1 – Джеко, 30; 2:2 – Кришито, 43 (с пенальти); 3:2 – Коларов, 49; 3:3 – Куаме, 70.

    Верона – Болонья – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Сансоне, 15 (с пенальти); 1:1 – Велозу, 36.

    Кальяри – Брешиа – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Альфредо Доннарумма, 53 (с пенальти).

    Сампдория – Лацио – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Иммобиле, 37; 0:2 – Корреа, 56; 0:3 – Иммобиле, 62.

    Торино – Сассуоло – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дзадза, 14; 2:0 – Дзадза, 55; 2:1 – Капуто, 69.

    СПАЛ – Аталанта – 2:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Ди Франческо, 7; 1:1 – Госенс, 34; 2:1 – Петанья, 27; 2:2 – Муриэль, 71; 2:3 – Муриэль, 76.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: «Бомбардир»

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    25.08.2019 23:52
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