Лейбл рэпера Басты будет спонсировать СКА

Российский музыкальный лейбл Gazgolder, чьим совладельцем является рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, планирует возродить СКА из Ростова-на-Дону.

Клуб из родного города рэпера выступает в ПФЛ.

Gazgolder уже в августе должен быть объявлен в качестве нового спонсора СКА.

Одна из ключевых целей сотрудничества, поставленная во время переговоров сторон – выйти на самоокупаемость и стать прибыльным проектом.

Пресс-служба клуба также сообщала, что Баста планирует привлечь большое количество влиятельных людей в проект, чтобы возродить клуб в советское время выступавший в Высшем дивизионе страны.