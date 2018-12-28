Лейбл рэпера Басты будет спонсировать СКА

Российский музыкальный лейбл Gazgolder, чьим совладельцем является рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, планирует возродить СКА из Ростова-на-Дону.
Клуб из родного города рэпера выступает в ПФЛ.
Gazgolder уже в августе должен быть объявлен в качестве нового спонсора СКА.
Одна из ключевых целей сотрудничества, поставленная во время переговоров сторон – выйти на самоокупаемость и стать прибыльным проектом.
Пресс-служба клуба также сообщала, что Баста планирует привлечь большое количество влиятельных людей в проект, чтобы возродить клуб в советское время выступавший в Высшем дивизионе страны.
- Баста неоднократно признавался, что болеет за ЦСКА.
- СКА после трех туров ПФЛ «Юг» имеет три очка.
- Клуб из Ростова-на-Дону в 1981 году побеждал в кубке СССР.
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