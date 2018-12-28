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    Лейбл рэпера Басты будет спонсировать СКА

    Российский музыкальный лейбл Gazgolder, чьим совладельцем является рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, планирует возродить СКА из Ростова-на-Дону.

    Клуб из родного города рэпера выступает в ПФЛ.

    Gazgolder уже в августе должен быть объявлен в качестве нового спонсора СКА.

    Одна из ключевых целей сотрудничества, поставленная во время переговоров сторон – выйти на самоокупаемость и стать прибыльным проектом.

    Пресс-служба клуба также сообщала, что Баста планирует привлечь большое количество влиятельных людей в проект, чтобы возродить клуб в советское время выступавший в Высшем дивизионе страны.

    • Баста неоднократно признавался, что болеет за ЦСКА.
    • СКА после трех туров ПФЛ «Юг» имеет три очка.
    • Клуб из Ростова-на-Дону в 1981 году побеждал в кубке СССР.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

    Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

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