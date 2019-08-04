Президент «Барселоны» Бартомеу: «Сделали наш состав еще сильнее, чтобы выиграть все трофеи в сезоне»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу озвучил задачи каталонского клуба на сезон-2019/20.

«Перед нами стоит большой вызов. Мы должны продолжить великую и успешную эру нашего клуба. Мы хотим выиграть все трофеи в этом сезоне. И именно поэтому мы сделали наш состав еще сильнее», – сказал Бартомеу.