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    Kick It Out: сообщения о дискриминации в английском футболе участились на треть по сравнению с сезоном-2017/18

    Организация Kick It Out опубликовала отчет о дискриминации в английском футболе.

    По данным источника, количество сообщений о дискриминации в сезоне-2018/19 выросло на треть (с 319 до 422) по сравнению с предыдущим сезоном.

    • Расизм остался самым распространенным видом дискриминации – 65% от общего числа отчетов (на 43% больше, чем за год до этого).
    • Религиозная дискриминация, которая включает исламофобию и антисемитизм, выросла на 75% (с 36 обращений до 63).
    • Дискриминация по сексуальному признаку увеличилась на 9,7% (с 62 до 68 обращений).

    Отчет включает обращения из всех английских чемпионатов, включая Премьер-лигу, Чемпионшип, женский Кубок Англии и другие турниры.

    Источник: Сайт Kick It Out

    Kick It Out – английская футбольная благотворительная организация по вопросам равенства и интеграции. Была основана в 1993 году как организация по борьбе с расизмом. В 1997 году она расширила свои задачи и стала охватывать проблемы, связанные с разными видами дискриминации. 

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