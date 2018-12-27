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    «Барселона» – лидер среди всех клубов по числу просмотров на YouTube и взаимодействию в соцсетях в прошлом сезоне

    «Барселона» опубликовала данные по своим официальным аккаунтам в социальных сетях за сезон-2018/19.

    Каталонцы лидируют по общему количеству взаимодействий в инстаграме, фейсбуке и твиттере среди всех спортивных клубов мира. В общей сложности у «Барселоны» 1,086 миллиарда лайков, публикаций, которыми поделились другие пользователи, и комментариев. У «Манчестер Юнайтед» – 916 миллионов, у «Ливерпуля» – 754, у «Ювентуса» – 749, у «Реала» – 636.

    По отдельности по числу взаимодействий каталонцы лидируют в инстаграме – 963 миллиона. «МЮ» занимает второе место (764 миллиона). При этом каталонцы уступают «Юнайтед» в фейсбуке – 82 миллиона против 102. В твиттере лидерство принадлежит «Ливерпулю».

    Также «Барселона» имеет наибольший показатель по числу просмотров контента на YouTube – 320 миллионов, что на 45% больше, чем в сезоне-2017/18. Второй – «Ливерпуль» (208 миллионов), третий «МЮ» – 128, четвертый «Реал» – 120 миллионов.

    С учетом YouTube, инстаграма, фейсбука и твиттере у каталонцев в общей сложности за сезон-2018/19 набирается 2,144 миллиарда взаимодействий.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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