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    «Витесс» подписал игроков «Вольфсбурга» и «Сент-Этьена» Базура и Таннана

    В «Витесс» перешли два футболиста. Сначала команда Леонида Слуцкого объявила о трансфере полузащитника «Вольфсбурга» Рихедли Базура.

    Спустя некоторое время стало известно, что арнемцев пополнил нападающий «Сент=Этьена» Уссама Таннан. 25-летний форвард вызывается в сборную Марокко.

    • Базур вторую часть сезона-2018/19 провел на правах аренды в «Утрехте».
    • Таннан также минувший сезон отыграл в аренде в «Утрехте».
    • «Витесс» в текущем сезоне в еврокубках не выступит.

    Источник: Твиттер «Витесса»

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    Сегодня, 22:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6707

      Skull_Boy 41 минуту назад

      Базур переоцененный талант и лоханулись Волки в свое время удачно, а 2й толком и не играл, а тем более за лягушек

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