Базур переоцененный талант и лоханулись Волки в свое время удачно, а 2й толком и не играл, а тем более за лягушек
В «Витесс» перешли два футболиста. Сначала команда Леонида Слуцкого объявила о трансфере полузащитника «Вольфсбурга» Рихедли Базура.
Спустя некоторое время стало известно, что арнемцев пополнил нападающий «Сент=Этьена» Уссама Таннан. 25-летний форвард вызывается в сборную Марокко.
- Базур вторую часть сезона-2018/19 провел на правах аренды в «Утрехте».
- Таннан также минувший сезон отыграл в аренде в «Утрехте».
- «Витесс» в текущем сезоне в еврокубках не выступит.