В «Витесс» перешли два футболиста. Сначала команда Леонида Слуцкого объявила о трансфере полузащитника «Вольфсбурга» Рихедли Базура.

Спустя некоторое время стало известно, что арнемцев пополнил нападающий «Сент=Этьена» Уссама Таннан. 25-летний форвард вызывается в сборную Марокко.