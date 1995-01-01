ФНЛ. «Спартак-2» обыграл «Балтику», «Нижний Новгород» проиграл «Томи» и другие результаты 

Сегодня стартовал новый сезон ФНЛ. В матче 1-го тура «Спартак-2» обыграл «Балтику» со счетом 1:0, единственный гол забил полузащитник Сильванус Нимели.
В другом матче «Нижний Новгород» проиграл «Томи» – 0:2. Голы забили Максим Житнев и Алексей Шумских.
Результаты других матчей:
Первенство ФНЛ. 1-й тур
СКА-Хабаровск – Шинник (Ярославль) – 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Алейников, 12; 1:1 – Малеев, 31; 1:2 – Низамутдинов (с пенальти) 58.
Удаление: Матвийчук, 78 – нет.
Луч (Владивосток) – Химки – 2:5 (0:3)
Голы: 0:1 – Камран Алиев, 13; 0:2 – Камран Алиев, 22; 0:3 – Кухарчук, 44; 0:4 – Кухарчук, 57; 1:4 – Саид Алиев, 74; 2:4 – Саид Алиев, 85; 2:5 – Каменщиков, 90.
Нижний Новгород – Томь (Томск) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Житнев, 46; 0:2 – Шумских, 55.
Текстильщик (Иваново) – Енисей (Красноярск) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Делькин, 90+5.
Мордовия (Саранск) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Макаров (с пенальти), 27.
Авангард (Курск) – Ротор (Волгоград) – 0:3 (0:0)
Голы: 0:1 – Горбунов, 36; 0:2 – Горбунов, 56; 0:3 – Лобкарев (с пенальти), 80.
Удаление: Ковалев, 23 – нет.
Чайка (Песчанокопское) – Чертаново – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Кондаков, 89.
Нереализованный пенальти: Машнев, 40 – нет.
Балтика (Калининград) – Спартак-2 (Москва) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Нимели, 12.
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