Новый сезон лучшей лиги мира: «Чайка» на «Ростов Арене», Игнашевич в «Торпедо» и многое другое

ФНЛ стартовала уже сегодня.

Первенство ФНЛ традиционно стартует раньше РПЛ: сегодня состоятся 9 матчей из 10 в первом туре. Мы нашли сразу четыре значимых причины, по которым не стоит пропускать новый розыгрыш: он должен быть интереснее предыдущего.

На момент написания материала завершились уже четыре матча: СКА 1:2 «Шинник», «Луч» 2:5 «Химки», «Нижний Новгород» 0:2 «Томь» и «Текстильщик» 0:0 «Енисей».

«Чайка», «Чайка», «Чайка»

Очень давно никто не залетал в ФНЛ так дерзко и звонко как «Чайка» из Ростовской области. Все началось с обвинений в договорняке: том самом, после которого наказали гендиректора «Урожая» и трех игроков «Черноморца».

«Чайка» – единственная команда из трех, как-то задействованных в странном матче, которая не получила никакого наказания. Из-за этого до последнего все ждали результата расследования: снятие очков с команды привело бы к смене лидера ПФЛ-Юг, и в ФНЛ играл бы другой клуб.

Но уже сегодня матч, и «Чайка» выйдет на поле. Причем на стадион «Ростов Арена»: тот самый, на котором команда Валерия Карпина играет в РПЛ. Из-за этого был еще один скандал: болельщиков «Ростова» возмутило, что «Чайка» забрала себе домашние сектора команды, а в СМИ началась перепалка с участием руководства обоих клубов.

Нам крайне интересно посмотреть, что из этого выйдет: кто знает, может быть, через пару лет в РПЛ появится еще одно жгучее дерби с предысторией и общим стадионом?

Много новых стадионов, но не у всех

Раз уж мы начали о хороших стадионах, то их в этом розыгрыше снова будет много. Помимо «Ростов Арены», которая сегодня дебютирует в ФНЛ, зрителям останутся доступны стадионы ЧМ в Саранске, Калининграде, Волгограде и Нижнем Новгороде.

Но как и в РПЛ, на фоне богатых клубов с роскошными аренами всегда бросаются в глаза обратные примеры. Например, стадион ивановского «Текстильщика», несмотря на реконструкцию 10 лет назад, не прошел сертификацию даже для игр ФНЛ. Свой сезон команда начнет в Московской области.

Кстати, для ивановской команды этот сезон вообще особенный: она 11 лет не играла в ФНЛ и попробует закрепиться в лиге под руководством Дениса Бояринцева, который успешно начал свою тренерскую карьеру в клубе.

Игнашевич возглавил «Торпедо», но пока не впечатлил болельщиков

Сергей Игнашевич – один из самых опытных и титулованных российских футболистов, но о его тренерских навыках пока ничего не понятно. Это и насторожило болельщиков «Торпедо», которые сразу выступили с заявлением:

«Мы были удивлены слухам новостям в СМИ, появившимся раньше, чем подписан контракт. И нас настораживает тренерский опыт нового главного тренера, который ограничивается одним годом работы в качестве помощника главного тренера молодежки «коней».

Политика и формат принятия подобных решений руководством вызывает у нас вопросы. В любом случае желаем новому тренеру успехов и напоминаем, что права на ошибку у него нет», – пишут болельщики.

Пока что настороженность чувствуется и на трибунах. Игнашевич – воспитанник «Торпедо», но большую часть карьеры провел в ЦСКА. Во время товарищеских матчей с трибун уже звучали кричалки в адрес армейцев, но у Сергея будет время, чтобы доказать свою состоятельность.

Кто фаворит – непонятно

Прошло время, когда победителя ФНЛ можно было легко угадать до начала чемпионата. В прошлом сезоне в РПЛ пробились «Тамбов» и «Сочи»: год назад эту пару вряд ли кто-то называл.

Традиционно одним из главных претендентов на выход дальше будет команда, вылетевшая из РПЛ: в отличие от «Анжи», «Енисей» участвует в ФНЛ, и без Дмитрия Аленичева попробует снова попасть в высший дивизион.

Из других фаворитов называют «Нижний Новгород», СКА, «Томь» и «Ротор». Впрочем, в реальности все может оказаться иначе: «Новгород» и СКА свои матчи в первом круге уже проиграли.

А вот какие истории были в прошлом сезоне:

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