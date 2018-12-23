Лучший бомбардир ФНЛ когда-то не понадобился «Локомотиву», а сейчас мечтает играть за «Барселону»

У него 19 голов в 32 матчах.

Перед последним туром «Сочи» занимает второе место в ФНЛ и уже точно сыграет в Премьер-лиге в следующем сезоне. У клуба всe в порядке с деньгами. После ребрендинга игроки сильно прокачались и заразились амбициями. Главный герой успешного сезона – лучший бомбардир команды и лиги Максим Барсов. Он положил 19 голов в 32 матчах и мечтает сыграть в РПЛ.

Был не нужен «Локо», скитался по клубам ПФЛ

В 11 лет Барсова приняли в академию в «Локомотива». К 17 годам он попал в дубль, забил в первой же игре, взял чемпионство первенства России и дорос до юношеской сборной. Когда пришло время подписывать профессиональный контракт, Барсова отправили искать новую команду.

Сам Максим на клуб обиды не держит: «В те времена, когда я выпускался из академии, отношение к воспитанникам было другим. Не было такого, как сейчас, не было сквозной заявки на сезон и было намного тяжелее пробиться в основу. У меня был год, когда я был между дублем и первой командой, но мне не дали шанса».

Типичное продолжение карьеры выпускника большого клуба, который оказался ему не нужен: Барсов поехал играть в ПФЛ. Первый профессиональный сезон в «Волге» был успешным (9 голов в 18 матчах). Потом случились провальные полгода в «Калуге» (2 гола) и худший год в ФНЛ в «Газовике» (тоже 2 гола).

Сезон-15/16 Барсов провeл в «КАМАЗе», где забил один гол в 31 матче. Ужасная результативность вернула страйкера в ПФЛ, где Максим наконец-то блеснул. Играя за «Солярис», нападающий стал лучшим бомбардиром лиги, забив 15 голов в 23 играх.

Его заметило и перетянуло к себе петербургское «Динамо». Там Барсов отыграл относительно неплохой сезон, действуя в оттяжке и на флангах, и забил 5 голов за сезон.

В один момент прорвало

Сейчас Максим просто стал царeм ФНЛ. Так он объясняет свои 19 мячей в сезоне: «Раньше я в большей степени подыгрывал партнeрам. Сейчас я стал чаще оказываться с мячом в выгодных ситуациях. Такого обилия моментов у меня никогда не было. Возможно, сказалась смена тактики: в прошлом сезоне мы играли с одним форвардом, а сейчас с двумя. Я действую в паре с Саная, и в этом есть плюсы.

Не думаю, что это был какой-то скачок. Это плод моей работы. Оттачиваю свое мастерство, и сейчас это выливается в какой-то результат. Ну и плюс команда помогает. Это стечение всех факторов. Нет такого, что я в один момент сделал что-то гениальное и из-за этого появился результат».

Добрый комментарий Максима в микст-зоне:

twit text — ФК Оренбург (@fcorenburg) April 21, 2018

Кумир Барсова – Тьерри Анри. Максим рассказывал, что перенял у француза стиль исполнения удара: «Анри в основном брал не силой, а тонкостью исполнения. Это отложилось у меня в голове, что не всегда стоит делать упор на силу. Нужно включать голову».

Мечтает о «Барселоне»

Барсов – простой парень, особо не задумывающийся над ответами в интервью и бросающий смешные фразы, как Алексей Сапогов семь лет назад.

Когда его спросили, где он мечтает играть, он не заскромничал и выбрал Каталонию: «Моя мечта — играть за сборную России и «Барселону». Барсов в «Барселоне». Звучит же? Это моя цель. Представляю себя в «Барсе» на месте Луиса Суареса, когда смотрю их игры».

Есть и ответ серьезнее: «Хочется проявить себя на более высоком уровне. Но если выбирать между «Спартаком» и «Зенитом», я выберу «Локомотив». Это ведь мой родной клуб. Испытываю к нему симпатию. Меня там воспитали, дали футбольную школу, потому слежу за ними и переживаю».

В следующем сезоне Барсов, вероятнее всего, продолжит играть за Сочи. Заинтересованности у клубов РПЛ в нeм нет. Несколько недель назад он порвал крестообразные связки – пропустит как минимум шесть месяцев. Ни одной команде Премьер-лиги не нужен поломанный игрок, который провeл всего сезон на приличном уровне.

Сам Максим подтверждает, что следующий год продолжит играть в краснодарском крае: «У меня есть желание сыграть в РПЛ за «Сочи». С этим клубом у меня контракт, и я приложил максимальные усилия, чтобы вместе с ним выйти в РПЛ».

Кто ещe много забивал в ФНЛ?

За последние пять лет лучшими бомбардирами ФНЛ становились Янник Болли, Хасан Мамтов, Артeм Делькин, Максим Житнев, Кирилл Панченко и Артeм Кулишев.

• Болли, забив в сезоне 14/15 за «Анжи» 15 голов, продолжил блистать в РПЛ – наколотил 11 голов. Но после выдохся: перестал забивать, раскис и уехал играть в Америку.

• Мамтов после двух результативных сезонов так и остался в ФНЛ и тоже перестал забивать: четыре и шесть голов в двух последних сезонах. Но ожидать прорыва не стоило – форварду на момент лучшего сезона в карьере было 33 года.

• Делькин после фурора (16 голов за сезон) отыграл год в РПЛ с «Оренбургом», забил всего один мяч и вернулся в ФНЛ. За две последние кампании у него 10 голов. Нападающему сейчас 28 лет.

• Житнев в сезоне 15/16 наколотил 16 мячей за «Сибирь», перешeл в «Кубань» – и там забил всего два гола за сезон. Вернулся в «Сибирь» и снова раззабивался – прошлый сезон закончил с 12 голами. В этом опять сдулся – всего два в 26 матчах.

• Кулишев после результативного сезона в петербургском «Динамо» перешeл в «Оренбург», где в этом сезоне играл в РПЛ. Всe печально: ноль голов в восьми матчах.

• Самый успешный бомбардир ФНЛ последних пяти лет – Кирилл Панченко. И у него лучший результат во второй лиге из всех фамилий выше – в сезоне-16/17 он наколотил 24 мяча. Вернувшись в РПЛ, Панченко скис: всего восемь мячей за два сезона. Зато стабильно играет в основе, приносит команде пользу и даже вызывался в сборную России.

Всe это говорит о том, что нападающим сложно переносить сумасшедшую результативность на высокий уровень. В лигах, где команды слабо организованы в обороне, забивать намного легче. Плюс большую роль играет психология, о которой рассказывал Барсов. В одном сезоне форварду попрeт, он почувствует кураж и начнeт забивать в каждом матче. В следующем – что-то пойдeт не так, в голове перемкнeт – и снова условные пять мячей за сезон.

Это обычная тенденция и в других странах. Например, в Чемпиошипе каждый сезон появляется форвард, забивающий по 20+ мячей. Его берeт клуб АПЛ – и там он сдувается. Например, Тэмми Абрахам в позапрошлой кампании забил 24 гола за «Бристоль». Перешeл в «Суонси» – всего пять мячей за сезон. Снова вернулся в Чемпионшип – и наколотил 26 банок.

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В следующем сезоне Барсов наконец-то сыграет в РПЛ. Он барахтался в ПФЛ, переживал жeсткие кризисы и вышел на пик только к 25 годам. Кроме забавных высказываний, никто от Максима ничего не ждeт. Может, это к лучшему – без давления он будет играть в кайф. Скорее всего, через год-два он снова вернeтся в ФНЛ, как и его предшественники-бомбардиры. А может быть, станет российским Варди. А?

Материал о том, как команда Барсова изменилась в этом сезоне и прорвалась в РПЛ:

«Сочи» вышел в РПЛ. Год назад клуб сенсационно перевезли из Петербурга