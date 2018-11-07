В Мурманске хотят снести стадион бывшего профессионального клуба и построить церковь

Как информирует издание b-port.com, Центральный стадион профсоюзов в Мурманске продан за сумму около 300 миллионов рублей. Ранее сооружение использовалось как домашняя арена профессионального клуба «Север», выступавшего в зоне «Запад» ПФЛ.

Известно, что на территорию стадиона претендует Русская православная церковь, которая желает снести стадион и построить на его месте Спасо-Преображенский морской кафедральный собор. С такой просьбой ранее обращался митрополит Мурманский и Мончегорский Симон.