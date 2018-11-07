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    В Мурманске хотят снести стадион бывшего профессионального клуба и построить церковь

    Как информирует издание b-port.com, Центральный стадион профсоюзов в Мурманске продан за сумму около 300 миллионов рублей. Ранее сооружение использовалось как домашняя арена профессионального клуба «Север», выступавшего в зоне «Запад» ПФЛ.

    Известно, что на территорию стадиона претендует Русская православная церковь, которая желает снести стадион и построить на его месте Спасо-Преображенский морской кафедральный собор. С такой просьбой ранее обращался митрополит Мурманский и Мончегорский Симон.

    • ФК «Север» существовал с 1961 по 2015 год.
    • В высшей лиге страны не играл ни разу.
    • Наивысшее место в зоне «Запад» ПФЛ – шестое.

    Источник: b-port.com

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +253

      GSmall 11 минут назад

      Церкви,Синагоги,Мечети,это всё для отмывания денег.Всевышний должен быть в первую очередь в "сердце" и здания тут не причём

      0
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      Рейтинг: +660

      VAD07 11 минут назад

      Видать школ, садов и больниц оснащённых всеми передовыми технологиями там навалом, осталось церковь построить.

      0
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      Рейтинг: +177

      Шелкопёр 23 минуты назад

      В провинции строят только церкви и магазины ((((((

      1
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      Рейтинг: +682

      Benifacto 42 минуты назад

      не попы а мафия емана

      0
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      Рейтинг: +1165

      x-x-x-x-x 52 минуты назад

      опять Гуедяев

      0
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      Рейтинг: +381

      dimmmka 52 минуты назад

      Ну за наш футбол надо только молиться.

      1
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      Рейтинг: +2760

      Добрый Бобер 56 минут назад

      В Екатеринбурге у нормальных людей получилось не дать построить опиумную для народа, очередь за Мурманском.

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