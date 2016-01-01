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    Джикия: «Как сыграть против Мбаппе? Лучше пропустить матч»

    Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия объяснил, как лучше всего действовать, если в составе противоположной команды форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

    – Тебе поставили задачу сыграть персонально против Мбаппе, и у тебя получилось закрыть его. Как ты это сделал?

    – Так, мне кажется… А кто сказал, что получилось?

    – Мы представляем. Думаешь, не получится?

    – Не знаю, мне кажется, будет тяжело. Дай бог, чтобы такое случилось.

    – А как лучше сыграть против него?

    – Наверное, лучше пропустить эту игру, и все будет нормально.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:32
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +654

      Борат 10 минут назад

      селихов против ливерпуля на энфилде: лучше пропустить матч.

      0
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      Рейтинг: +1503

      absent32 1 час назад

      взять отгул)))

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