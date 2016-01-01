Джикия: «Как сыграть против Мбаппе? Лучше пропустить матч»

селихов против ливерпуля на энфилде: лучше пропустить матч.
Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия объяснил, как лучше всего действовать, если в составе противоположной команды форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.
– Тебе поставили задачу сыграть персонально против Мбаппе, и у тебя получилось закрыть его. Как ты это сделал?
– Так, мне кажется… А кто сказал, что получилось?
– Мы представляем. Думаешь, не получится?
– Не знаю, мне кажется, будет тяжело. Дай бог, чтобы такое случилось.
– А как лучше сыграть против него?
– Наверное, лучше пропустить эту игру, и все будет нормально.