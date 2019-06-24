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    «Аякс» объявил о трансфере Промеса

    Полузащитник Квинси Промес перешел из «Севильи» в «Аякс». Об этом нидерландский клуб объявил на своем официальном сайте.

    Контракт с футболистом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила 15,7 миллиона евро, еще 1,5 миллиона «Аякс» может выплатить в виде бонусов.

    • Хавбек выступал за «Севилью» с лета 2018 года. Он забил три гола и сделал девять результативных передач в 49 матчах.
    • Промес – воспитанник «Аякса». Он играл за академию этого клуба до 2008 года.

    Источник: Официальный сайт «Аякса»

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +440

      Boeung777 21 минуту назад

      Удачи Промесу!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +613

      life85 26 минут назад

      Аякс знает толк в раскрутке !

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