«Аякс» объявил о трансфере Промеса

Полузащитник Квинси Промес перешел из «Севильи» в «Аякс». Об этом нидерландский клуб объявил на своем официальном сайте.

Контракт с футболистом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила 15,7 миллиона евро, еще 1,5 миллиона «Аякс» может выплатить в виде бонусов.

Хавбек выступал за «Севилью» с лета 2018 года. Он забил три гола и сделал девять результативных передач в 49 матчах.

Промес – воспитанник «Аякса». Он играл за академию этого клуба до 2008 года.