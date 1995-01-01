Полузащитник Квинси Промес прокомментировал трансфер из «Севильи» в «Аякс».

«Это похоже на возвращение домой. Это что-то очень особенное. Я приходил сюда маленьким мальчиком, а теперь вернулся мужчиной. После того как впервые пообщался с «Аяксом», я подумал, что это что-то не реально.

У меня был первый год в Испании, не было плана быстро совершать следующий шаг. В любом случае это произошло. Теперь я хочу, чтобы люди здесь радовались моей игре», – цитирует Промеса De Telegraaf со ссылкой на клубный сайт.