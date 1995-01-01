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    Промес – о трансфере в «Аякс»: «Это похоже на возвращение домой. Что-то очень особенное»

    Полузащитник Квинси Промес прокомментировал трансфер из «Севильи» в «Аякс».

    «Это похоже на возвращение домой. Это что-то очень особенное. Я приходил сюда маленьким мальчиком, а теперь вернулся мужчиной. После того как впервые пообщался с «Аяксом», я подумал, что это что-то не реально.

    У меня был первый год в Испании, не было плана быстро совершать следующий шаг. В любом случае это произошло. Теперь я хочу, чтобы люди здесь радовались моей игре», – цитирует Промеса De Telegraaf со ссылкой на клубный сайт.

    • Футболист подписал контракт до 2024 года. Сумма трансфера составила 15,7 миллиона евро.
    • Промес – воспитанник «Аякса», он выступал за академию этого клуба до 2008 года.

    Источник: De Telegraaf

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    Сегодня, 22:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2240

      RotBerg 1 час назад

      Короче, с детства за Аякс!))

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