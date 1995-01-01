Буффон может перейти в «Лидс»

«Лидс» стал очередным претендентом на итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона, сообщает Daily Mail.

По информации источника, у 41-летнего голкипера есть три предложения о продолжении карьеры – помимо клуба из Чемпионшипа это «Порту» и «Флуминенсе».