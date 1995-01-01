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    Буффон может перейти в «Лидс»

    «Лидс» стал очередным претендентом на итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона, сообщает Daily Mail.

    По информации источника, у 41-летнего голкипера есть три предложения о продолжении карьеры – помимо клуба из Чемпионшипа это «Порту» и «Флуминенсе».

    • 5 июня Буффон покинул «ПСЖ» и сейчас является свободным агентом.
    • Ранее агент футболиста заявил, что его клиент изучает предложение «Порту» и должен принять решение в течение 10 дней.

    Источник: Daily Mail

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