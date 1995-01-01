«Порту» сделал предложение Буффону. Итальянец примет решение в течение 10 дней

Вратарь Джанлуиджи Буффон может оказаться в «Порту».

По словам агента футболиста Сильвано Мартины, португальский клуб сделал предложение его клиенту, однако окончательное решение пока не принято.

«Мы знаем про интерес со стороны «Порту». Представили этого клуба связывались с нами. Буффон хочет поиграть еще год. Ему нравится «Порту», но у него четверо детей, и ему надо обдумать переезд всей семьей. Буффон примет решение в течение 10 дней», – сказал агент.