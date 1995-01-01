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    «Порту» сделал предложение Буффону. Итальянец примет решение в течение 10 дней

    Вратарь Джанлуиджи Буффон может оказаться в «Порту».

    По словам агента футболиста Сильвано Мартины, португальский клуб сделал предложение его клиенту, однако окончательное решение пока не принято.

    «Мы знаем про интерес со стороны «Порту». Представили этого клуба связывались с нами. Буффон хочет поиграть еще год. Ему нравится «Порту», но у него четверо детей, и ему надо обдумать переезд всей семьей. Буффон примет решение в течение 10 дней», – сказал агент.

    Источник: Football Italia

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