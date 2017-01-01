«Аякс» продлил контракт с тен Хагом. Тренером интересовались «Бавария» и «Барселона»

«Аякс» и главный тренер команды Эрик тен Хаг продлили контракт.

Новое соглашение амстердамского клуба с 49-летним специалистом действует до июня 2022 года. Предыдущий договор тренера истекал в следующем году.

Тен Хаг возглавил «Аякс» в декабре 2017 года.

В прошлом сезоне амстердамцы под его руководством выиграли чемпионат и Кубок Голландии и вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

Ранее СМИ сообщали, что тен Хаг входит в список интересов «Баварии» и «Барселоны».

Sport.es: Куман – основной претендент на пост тренера «Барселоны». Тен Хаг – в списке

Marca: Лопетеги или тен Хаг могут возглавить «Баварию» в случае отставки Ковача