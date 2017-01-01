«Аякс» продлил контракт с тен Хагом. Тренером интересовались «Бавария» и «Барселона»

Думал, все таки уйдёт.. И в Баварии и особенно в барсе интересно было бы на него посмотреть..
«Аякс» и главный тренер команды Эрик тен Хаг продлили контракт.
Новое соглашение амстердамского клуба с 49-летним специалистом действует до июня 2022 года. Предыдущий договор тренера истекал в следующем году.
- Тен Хаг возглавил «Аякс» в декабре 2017 года.
- В прошлом сезоне амстердамцы под его руководством выиграли чемпионат и Кубок Голландии и вышли в полуфинал Лиги чемпионов.
- Ранее СМИ сообщали, что тен Хаг входит в список интересов «Баварии» и «Барселоны».
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