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    «Аякс» продлил контракт с тен Хагом. Тренером интересовались «Бавария» и «Барселона»

    «Аякс» и главный тренер команды Эрик тен Хаг продлили контракт.

    Новое соглашение амстердамского клуба с 49-летним специалистом действует до июня 2022 года. Предыдущий договор тренера истекал в следующем году.

    • Тен Хаг возглавил «Аякс» в декабре 2017 года.
    • В прошлом сезоне амстердамцы под его руководством выиграли чемпионат и Кубок Голландии и вышли в полуфинал Лиги чемпионов.
    • Ранее СМИ сообщали, что тен Хаг входит в список интересов «Баварии» и «Барселоны».

    Sport.es: Куман – основной претендент на пост тренера «Барселоны». Тен Хаг – в списке

    Marca: Лопетеги или тен Хаг могут возглавить «Баварию» в случае отставки Ковача

    Источник: Официальный сайт «Аякса»

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    Сегодня, 14:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5386

      mihail200606 1 час назад

      Думал, все таки уйдёт.. И в Баварии и особенно в барсе интересно было бы на него посмотреть..

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