Marca: Лопетеги или тен Хаг могут возглавить «Баварию» в случае отставки Ковача

«Бавария» может уволить главного тренера Нико Ковача, сообщает Marca.

По данным источника, место 47-летнего немца может занять бывший тренер сборной Испании и «Реала» Хулен Лопетеги. В список кандидатур на должность также входит Эрик тен Хаг, работающий с «Аяксом».

Marca уточнила, что «Бавария» не проводила переговоров с другими тренерами.