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    Marca: Лопетеги или тен Хаг могут возглавить «Баварию» в случае отставки Ковача

    «Бавария» может уволить главного тренера Нико Ковача, сообщает Marca.

    По данным источника, место 47-летнего немца может занять бывший тренер сборной Испании и «Реала» Хулен Лопетеги. В список кандидатур на должность также входит Эрик тен Хаг, работающий с «Аяксом».

    Marca уточнила, что «Бавария» не проводила переговоров с другими тренерами.

    • С 2003 по 2014 год Лопетеги тренировал сборную Испании разных возрастов, позже возглавил «Порту» (2014-2016). Покинул взрослую сборную в первый день ЧМ-2018 ради контракта с «Реалом» и был уволен из мадридского клуба в октябре.
    • «Аякс» тен Хага завтра сыграет в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Первый матч закончился победой амстердамцев со счетом 1:0.

    Источник: Marca

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    07.05.2019 22:51
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