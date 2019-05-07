Marca: Лопетеги или тен Хаг могут возглавить «Баварию» в случае отставки Ковача

«Бавария» может уволить главного тренера Нико Ковача, сообщает Marca.
По данным источника, место 47-летнего немца может занять бывший тренер сборной Испании и «Реала» Хулен Лопетеги. В список кандидатур на должность также входит Эрик тен Хаг, работающий с «Аяксом».
Marca уточнила, что «Бавария» не проводила переговоров с другими тренерами.
- С 2003 по 2014 год Лопетеги тренировал сборную Испании разных возрастов, позже возглавил «Порту» (2014-2016). Покинул взрослую сборную в первый день ЧМ-2018 ради контракта с «Реалом» и был уволен из мадридского клуба в октябре.
- «Аякс» тен Хага завтра сыграет в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Первый матч закончился победой амстердамцев со счетом 1:0.