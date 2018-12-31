Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    Малиновский: «Не вижу будущего в «Генке». Чувствую себя преданным»

    Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский заявил о своем желании сменить команду.

    По словам 26-летнего украинца, бельгийский клуб обещал продать его этим летом, но сейчас требует слишком большую сумму за трансфер.

    Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляют «Аталанта» и лиссабонский «Спортинг».

    «Аталанта» предлагает 15 миллионов евро, но «Генк» отказывается вести переговоры. Это больше, чем предлагал испанский клуб в прошлом году. Сейчас «Генк» просит за меня 20 миллионов евро, и я считаю это необоснованным.

    Прошлым летом клуб попросил меня остаться. «Генк» не хотел отпускать меня, но обещал не мешать моему уходу этим летом. Они попросили меня остаться и помочь в борьбе за чемпионство. Во время зимнего трансферного окна я мог перейти в «Рому», но отказался, поскольку хотел сдержать обещание. Сейчас клуб нарушает свое слово, и я чувствую себя обманутым.

    Мне 26 лет, я хочу играть на более высоком уровне. Ни один болельщик «Генка» не упрекнет меня в этом. Я хочу покинуть клуб через парадные ворота и поблагодарить всех за прекрасное время, которые мы пережили вместе. Но, видимо, клуб не хочет меня отпускать. Некоторые люди предупреждали меня, что так будет, но я не хотел в это верить. Получается, что я был наивен. Простите меня за такую эмоциональную реакцию, но я чувствую себя преданным. Я больше не вижу для себя будущего в «Генке», – сказал Малиновский.

    Источник: HLN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:14
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7265

      Cules2013 21 минуту назад

      Обидно, но меня удивляет, что в футболе, как и в любом бизнесе, где полно подстав, конфликтов интересов и вращаются миллиарды долларов кэша, половина сделок заключаются устно, чисто на уровне "я тебе доверяю". Ну, камон, ребята. Руслану стоило бы какие-то документы подмахнуть, а то теперь нифига же не докажешь.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79036
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71753
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru