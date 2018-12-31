Малиновский: «Не вижу будущего в «Генке». Чувствую себя преданным»

Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский заявил о своем желании сменить команду.

По словам 26-летнего украинца, бельгийский клуб обещал продать его этим летом, но сейчас требует слишком большую сумму за трансфер.

Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляют «Аталанта» и лиссабонский «Спортинг».

«Аталанта» предлагает 15 миллионов евро, но «Генк» отказывается вести переговоры. Это больше, чем предлагал испанский клуб в прошлом году. Сейчас «Генк» просит за меня 20 миллионов евро, и я считаю это необоснованным.

Прошлым летом клуб попросил меня остаться. «Генк» не хотел отпускать меня, но обещал не мешать моему уходу этим летом. Они попросили меня остаться и помочь в борьбе за чемпионство. Во время зимнего трансферного окна я мог перейти в «Рому», но отказался, поскольку хотел сдержать обещание. Сейчас клуб нарушает свое слово, и я чувствую себя обманутым.

Мне 26 лет, я хочу играть на более высоком уровне. Ни один болельщик «Генка» не упрекнет меня в этом. Я хочу покинуть клуб через парадные ворота и поблагодарить всех за прекрасное время, которые мы пережили вместе. Но, видимо, клуб не хочет меня отпускать. Некоторые люди предупреждали меня, что так будет, но я не хотел в это верить. Получается, что я был наивен. Простите меня за такую эмоциональную реакцию, но я чувствую себя преданным. Я больше не вижу для себя будущего в «Генке», – сказал Малиновский.