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    Джикия: «Надеюсь, что мы своей победой отблагодарили болельщиков»

    Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился впечатлениями от победы над сборной Кипра в рамках отбора Евро-2020 (1:0).

    «Я бы не сказал, что матч был сложный, просто немного подвела реализация. В остальном мы контролировали игру и заслуженно победили. Конечно, смотрели игру Кипра с Шотландией и разбирали их сильные и слабые стороны.

    Отличная поддержка на стадионе. Большое спасибо, Нижний. Прекрасный стадион, прекрасные болельщики, на протяжении всего матча нас гнали вперед. Надеюсь, что мы своей победой отблагодарили их», – заявил защитник.

    • Единственный мяч забил Алексей Ионов с пенальти.
    • Джикия провел полный матч с первых минут.
    • Сборная России с 9 очками после четырех туров занимает второе место в группе I.

    Источник: Официальный сайт РФС

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