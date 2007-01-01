Джикия: «Надеюсь, что мы своей победой отблагодарили болельщиков»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился впечатлениями от победы над сборной Кипра в рамках отбора Евро-2020 (1:0).

«Я бы не сказал, что матч был сложный, просто немного подвела реализация. В остальном мы контролировали игру и заслуженно победили. Конечно, смотрели игру Кипра с Шотландией и разбирали их сильные и слабые стороны.

Отличная поддержка на стадионе. Большое спасибо, Нижний. Прекрасный стадион, прекрасные болельщики, на протяжении всего матча нас гнали вперед. Надеюсь, что мы своей победой отблагодарили их», – заявил защитник.