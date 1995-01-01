Классон повредил колено в матче с Испанией. Подозрение на разрыв крестообразных связок

Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон получил травму в матче четвертого тура отбора Евро-2020 против сборной Испании.
Классон вышел на поле в стартовом составе, но на 27-й минуте был заменен после жалобы на боль в колене.
Шведское издание Expressen опубликовало информацию о том, что у футболиста может быть разрыв крестообразных связок.
Обычно после подобной травмы восстановление занимает не меньше шести месяцев.
- Испания обыграла Швецию со счетом 3:0.
- Теперь у испанцев 12 очков, и они лидируют в группе F.
- У Швеции – семь баллов.