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    Voetbalzone: Роналду позвал де Лигта в «Ювентус»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть в своей команде защитника «Аякса» Матейса де Лигта.

    Как сообщает Voetbalzone, португалец после финального матча Лиги наций подошел к голландцу и попросил его выбрать туринский клуб.

    «Роналду попросил меня перейти в «Ювентус». Я был немного шокирован, поэтому рассмеялся. Сначала я его не понял. Сейчас я уеду в отпуск и тщательно все обдумаю, после чего приму решение. Для такого молодого игрока, как я, важно перейти в клуб, где я смогу стабильно играть», – сказал де Лигт.

    Ранее стало известно, что в гонке за 19-летним футболистом остались только «Барселона» и «ПСЖ».

    Источник: Voetbalzone

    Голландский интернет-ресурс, посвященный футбольным новостям. Создан в 2001 году. Входит в топ-500 самых посещаемых веб-сайтов в стране.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3041

      ivan-football-fan 55 минут назад

      А чё? Вполне)))
      Кстати, вы заметили - все подобного рода сообщения с участием Роналду... ВСЕГДА "НА ПОЗИТИВЕ" (...преветствовал, согласился, позвал, пригласил...)....А вот с Месси чаще всё каая-то "отрицаловка" (...сказал, что не подходит...не будет.. лучше того, а не этого....)?)))

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      Рейтинг: +295

      ursosan > ivan-football-fan 52 минуты назад

      Читал много споров между фанатами Роналдо и Месси но такого умозаключения я ещё не встречал.

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      Рейтинг: +929

      Dizayner 1 час назад

      ага попросил, а тот сразу же рассказал журналистам))) может мы чего-то не знаем, но разве трансферы вот так вот напрямую сразу рассказывают?*)))

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