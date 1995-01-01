Voetbalzone: Роналду позвал де Лигта в «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть в своей команде защитника «Аякса» Матейса де Лигта.

Как сообщает Voetbalzone, португалец после финального матча Лиги наций подошел к голландцу и попросил его выбрать туринский клуб.

«Роналду попросил меня перейти в «Ювентус». Я был немного шокирован, поэтому рассмеялся. Сначала я его не понял. Сейчас я уеду в отпуск и тщательно все обдумаю, после чего приму решение. Для такого молодого игрока, как я, важно перейти в клуб, где я смогу стабильно играть», – сказал де Лигт.

Ранее стало известно, что в гонке за 19-летним футболистом остались только «Барселона» и «ПСЖ».