Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    RMC Sport: де Лигт выбирает между «Барселоной» и «ПСЖ»

    Только два клуба продолжают бороться за капитана «Аякса» Матейса де Лигта, сообщает RMC Sport.

    По информации источника, в гонке за голландцем остаются «Барселона» и «ПСЖ». Футболист должен принять решение о своeм будущем в ближайшие дни.

    Трансфер де Лигта обойдется потенциальному покупателю в 75 миллионов евро.

    Ранее игроком также интересовались «Бавария», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

    • В сезоне-2018/19 де Лигт провел за «Аякс» 55 матчей, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Его контракт с амстердамским клубом рассчитан до 2021 года.

    Источник: RMC Sport

    RMC (Radio Monte-Carlo) – французская радиостанция, базирующаяся в Париже. Была создана в 1943 году в Монако. В 2017 году RMC стала четвертой по количеству радиослушателей во Франции и второй по величине коммерческой радиостанцией в стране.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:27
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6033

      Skull_Boy 10 минут назад

      Конечно иди в болото, катарские еврики такие большие и стабильные

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71445
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru