RMC Sport: де Лигт выбирает между «Барселоной» и «ПСЖ»

Конечно иди в болото, катарские еврики такие большие и стабильные
Только два клуба продолжают бороться за капитана «Аякса» Матейса де Лигта, сообщает RMC Sport.
По информации источника, в гонке за голландцем остаются «Барселона» и «ПСЖ». Футболист должен принять решение о своeм будущем в ближайшие дни.
Трансфер де Лигта обойдется потенциальному покупателю в 75 миллионов евро.
Ранее игроком также интересовались «Бавария», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».
- В сезоне-2018/19 де Лигт провел за «Аякс» 55 матчей, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.
- Его контракт с амстердамским клубом рассчитан до 2021 года.
Источник: RMC Sport
RMC (Radio Monte-Carlo) – французская радиостанция, базирующаяся в Париже. Была создана в 1943 году в Монако. В 2017 году RMC стала четвертой по количеству радиослушателей во Франции и второй по величине коммерческой радиостанцией в стране.