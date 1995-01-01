Манчини – о победе 3:0 над Грецией: «Не думаю, что это была наша лучшая игра»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал интервью после победы над командой Греции (3:0) в в отборочном турнире Евро-2020.



«Не думаю, что это была наша лучшая игра. Что важно, так это то, что мы продолжили прогрессировать. Мы хорошо играли с первой минуты и повели матч в правильном направлении.

Главный вопрос на данный момент — почему мы не забили четвeртый мяч? Нам нужно было давить на соперника более серьезно и реализовать некоторые моменты. Мы рисковали пропустить, Греция могла пару раз забить на контратаках», — сказал тренер.

Итальянцы набрали девять очков и возглавили отборочную группу J.