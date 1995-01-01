Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

    Манчини — о победе 3:0 над Грецией: «Не думаю, что это была наша лучшая игра»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал интервью после победы над командой Греции (3:0) в в отборочном турнире Евро-2020.

    «Не думаю, что это была наша лучшая игра. Что важно, так это то, что мы продолжили прогрессировать. Мы хорошо играли с первой минуты и повели матч в правильном направлении.

    Главный вопрос на данный момент — почему мы не забили четвeртый мяч? Нам нужно было давить на соперника более серьезно и реализовать некоторые моменты. Мы рисковали пропустить, Греция могла пару раз забить на контратаках», — сказал тренер.

    Итальянцы набрали девять очков и возглавили отборочную группу J.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:51
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71541
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru