Сиссоко: «Мы не должны искать оправданий после матча с Турцией. Мы сыграли плохо во всех зонах»

Полузащитник сборной Франции Мусса Сиссоко прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Турции (0:2).

«Дело не просто в защитниках или полузащитниках. Весь блок играл недостаточно компактно. Линии были растянуты. Между нами было большое расстояние, было сложно перестроиться.

Мы не должны искать оправданий, мы знаем, в каких зонах мы сыграли плохо: везде. Еще много матчей. В прошлом мы совершали ошибки и всегда возвращались.

У нас качественная и талантливая команда. Важно сделать все, чтобы избегать таких игр», – сказал Сиссоко.