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    Сиссоко: «Мы не должны искать оправданий после матча с Турцией. Мы сыграли плохо во всех зонах»

    Полузащитник сборной Франции Мусса Сиссоко прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Турции (0:2).

    «Дело не просто в защитниках или полузащитниках. Весь блок играл недостаточно компактно. Линии были растянуты. Между нами было большое расстояние, было сложно перестроиться.

    Мы не должны искать оправданий, мы знаем, в каких зонах мы сыграли плохо: везде. Еще много матчей. В прошлом мы совершали ошибки и всегда возвращались.

    У нас качественная и талантливая команда. Важно сделать все, чтобы избегать таких игр», – сказал Сиссоко.

    • Французы ни разу не пробили в створ ворот в матче.
    • Команда Дидье Дешама занимает второе место в группе Н с 6 очками. Турция поднялась на первое место, набрав 9 очков.

    Источник: L'Equipe

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