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    Шунин: «Получал предложения из МЛС и Турции, но мой приоритет – остаться в «Динамо»

    Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал о задержке зарплаты в клубе и предложениях из иностранных чемпионатов.

    – Зимой вы рассказывали про интерес из МЛС. Кто-то еще интересовался вами и допускаете ли возможность смены команды?

    – Чем ближе окончание контракта, тем чаще приходится думать об этом. Были предложения из МЛС, Турции и России. Конечно, мой приоритет – остаться с «Динамо». Это клуб всей моей жизни. Тем более сейчас мы наконец вернулись на наш родной стадион. Но к окончанию контракта понимаю, что надо перестраховываться и думать о других вариантах. Потому что я хочу играть, чувствую в себе силы и вижу, что в каждом сезоне продолжаю прогрессировать.

    – Пару недель назад появилась информация, что у «Динамо» задержки по зарплатам. Также писали, что конкретно вы покупаете медикаменты для команды за свой счет. Это правда?

    – Действительно, были проблемы с выплатами. Но дело было не в отсутствии денег, а именно в процессе передачи клуба от одного руководства к другому. Нас предупредили, что будет небольшая задержка зарплаты, все восприняли это нормально. Имелись определенные сложности с финансированием в целом. Был поставлен вопрос, что не хватает относительно небольшой суммы на медикаменты для команды. Я сказал, что готов их приобрести.

    – Кто ставил этот вопрос?

    – Наш медицинский штаб.

    – Вам вернули потраченные деньги?

    – Наверное, это вообще не то, что следует обсуждать публично. Есть вещи, которые редко выносятся в СМИ. Например, мы часто собираем деньги для больных детей. Или иногда приезжаем домой к таким детишкам, навещаем их. Мы стараемся это не афишировать, но такое бывает и нередко. Я говорю не только о «Динамо». Футболисты часто стараются помогать тем, кому это нужно. Например, в некоторых командах деньги, которые футболисты отдают на различные дисциплинарные штрафы, тратятся в конце сезона на благотворительность. В «Динамо» мы часто так делаем. Это семейные дела, которые не принято раскрывать.

    • В составе сборной у Шунина две официальный игры.
    • «Динамо» – единственный клуб футболиста, за которую он дебютировал в 2007 году.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1272

      Александ1982 23 минуты назад

      не понимаю игроков, которые хотят сидеть у нас в чемпионате !! если есть предложение почему не попробовать, или зарплата все же дома больше???

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