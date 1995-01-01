Шунин: «Получал предложения из МЛС и Турции, но мой приоритет – остаться в «Динамо»

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал о задержке зарплаты в клубе и предложениях из иностранных чемпионатов.

– Зимой вы рассказывали про интерес из МЛС. Кто-то еще интересовался вами и допускаете ли возможность смены команды?

– Чем ближе окончание контракта, тем чаще приходится думать об этом. Были предложения из МЛС, Турции и России. Конечно, мой приоритет – остаться с «Динамо». Это клуб всей моей жизни. Тем более сейчас мы наконец вернулись на наш родной стадион. Но к окончанию контракта понимаю, что надо перестраховываться и думать о других вариантах. Потому что я хочу играть, чувствую в себе силы и вижу, что в каждом сезоне продолжаю прогрессировать.

– Пару недель назад появилась информация, что у «Динамо» задержки по зарплатам. Также писали, что конкретно вы покупаете медикаменты для команды за свой счет. Это правда?

– Действительно, были проблемы с выплатами. Но дело было не в отсутствии денег, а именно в процессе передачи клуба от одного руководства к другому. Нас предупредили, что будет небольшая задержка зарплаты, все восприняли это нормально. Имелись определенные сложности с финансированием в целом. Был поставлен вопрос, что не хватает относительно небольшой суммы на медикаменты для команды. Я сказал, что готов их приобрести.

– Кто ставил этот вопрос?

– Наш медицинский штаб.

– Вам вернули потраченные деньги?

– Наверное, это вообще не то, что следует обсуждать публично. Есть вещи, которые редко выносятся в СМИ. Например, мы часто собираем деньги для больных детей. Или иногда приезжаем домой к таким детишкам, навещаем их. Мы стараемся это не афишировать, но такое бывает и нередко. Я говорю не только о «Динамо». Футболисты часто стараются помогать тем, кому это нужно. Например, в некоторых командах деньги, которые футболисты отдают на различные дисциплинарные штрафы, тратятся в конце сезона на благотворительность. В «Динамо» мы часто так делаем. Это семейные дела, которые не принято раскрывать.