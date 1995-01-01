Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?

    Прядкин: «Хотим расширить РПЛ до 18 команд, а то и больше»

    Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал о перспективах расширения лиги.

    Сегодня на общем собрании все клубы, кроме «Спартака», выступили за увеличение количества участников Премьер-лиги с 16-ти до 18-ти.

    «В повестке дня сегодняшнего собрания такого вопроса, как расширение лиги, не было. Но мы этот вопрос обсудили. В рамках Премьер-лиги создана рабочая группа, которая в течение двух недель обсудит все нюансы, взвесит все минусы и плюсы. Большинство клубов выступили за. Даже те, кто воздержался или высказал сомнение, сказали, что нашей большой стране всe же нужно расширение – 18, 20 клубов. Но для этого нужна стабильная материальная база, академии. Поэтому сейчас мы не говорили о том, что будет расширение и мы к этому идeм. Рабочая группа рассмотрит все механизмы, после чего все предложения будут направлены в комитет профессионального футбола. В конце месяца я должен доложить решение РПЛ в РФС, после чего Александр Дюков (президент РФС), наверное, вынесет это на исполком.

    Помимо финансов задавались вопросы по календарю: как, когда, где играть. Ужмeмся, найдeм места. Вы знаете, что сезон на сезон не попадает – в год чемпионатов мира и Европы нужно заканчивать или начинать раньше. Эти нюансы отработает рабочая группа. Вы знаете, что в ходе чемпионата нельзя менять регламент. Мы предусмотрели такую сносочку, что, в случае принятия решения о расширении до 18-ти команд, мы предусмотрели, как будет происходить обмен между РПЛ и ФНЛ. Вариантов было несколько. Большинство приняли тот, при котором 15-е и 16-е места будут играть в стыковых матчах с третьим и четвeртым местом ФНЛ. Но решение за исполкомом. Может быть, одна вылетит напрямую, а вторая команда (будет) играть стык. Такое тоже возможно.

    В дальнейшем, если переход на расширение состоится, мы перейдeм на такую же форму, которая есть: 17-18-е будут вылетать напрямую, а 15-16-е – играть стык. Проходных матчей при стыках не бывает, равнодушия у команд нет. Мы хотим расшириться до 18-ти, а то и больше команд, но для этого должна быть финансовая организация и соответствующие задачи. Не надо ставить невыполнимые задачи.

    По календарю скажу так: впервые мы использовали молодых ученых, научную группу институту ВШЭ, математический алгоритм. Версию мы разложили прям в ходе заседания, руководители клубов до этого еe не видели. Мы постарались учесть все пожелания – вещателя, климатические условия (разделили города на зоны по погоде). Получилось вроде неплохо. Клубы уехали с версиями календаря. Вечером мы его презентуем. Мы – одна из лиг, где учитывают пожелания клубов. Впервые мы разрешили клубам обменяться кругами один раз за сезон», – сказал Прядкин.

    Против расширения РПЛ выступил только «Спартак». Остальные клубы проголосовали «за»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:54
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9641

      Garrincha58 15 минут назад

      я бы доверил господину прядкину сажать лук морковь на грядках, но никак не футболом заниматься

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3909

      Агасфер 1 час назад

      Давай до 30,в книгу рекордов долбоящеров сразу попадёте.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +579

      zenitforever2015 1 час назад

      Бред сумасшедшего..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1266

      Бухбух 1 час назад

      Прядкин, кажется, сам еще не понял, до скольки команд он хочет расширить РФПЛ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +304

      Ивантеевец 1 час назад

      Академии??? Ну-ну... Академия Коноплева после ухода денег Абрамовича еле концы с концами сводит. Академия Воронина в Торпедо вообще закрылась несколько лет назад. А ну да есть же охренительно перспективная академия Зенита, про которую походу даже в самом Зените не знают. Как всегда одно пиз...во, а на выходе будут нищие клубы доигрывающие молодежкой или клянчащие деньги из бюджета и матчи в Сибири в -25.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +346

      Randy Ram 1 час назад

      Даешь Ротор в РПЛ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19505

      gol_kak_sokol 1 час назад

      У вас кто-нибудь несет персональную ответственность за календарь ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1316

      Бабушка Зильзиля > gol_kak_sokol 50 минут назад

      Майя!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71445
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru