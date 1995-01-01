Прядкин: «Хотим расширить РПЛ до 18 команд, а то и больше»

Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал о перспективах расширения лиги.

Сегодня на общем собрании все клубы, кроме «Спартака», выступили за увеличение количества участников Премьер-лиги с 16-ти до 18-ти.

«В повестке дня сегодняшнего собрания такого вопроса, как расширение лиги, не было. Но мы этот вопрос обсудили. В рамках Премьер-лиги создана рабочая группа, которая в течение двух недель обсудит все нюансы, взвесит все минусы и плюсы. Большинство клубов выступили за. Даже те, кто воздержался или высказал сомнение, сказали, что нашей большой стране всe же нужно расширение – 18, 20 клубов. Но для этого нужна стабильная материальная база, академии. Поэтому сейчас мы не говорили о том, что будет расширение и мы к этому идeм. Рабочая группа рассмотрит все механизмы, после чего все предложения будут направлены в комитет профессионального футбола. В конце месяца я должен доложить решение РПЛ в РФС, после чего Александр Дюков (президент РФС), наверное, вынесет это на исполком.

Помимо финансов задавались вопросы по календарю: как, когда, где играть. Ужмeмся, найдeм места. Вы знаете, что сезон на сезон не попадает – в год чемпионатов мира и Европы нужно заканчивать или начинать раньше. Эти нюансы отработает рабочая группа. Вы знаете, что в ходе чемпионата нельзя менять регламент. Мы предусмотрели такую сносочку, что, в случае принятия решения о расширении до 18-ти команд, мы предусмотрели, как будет происходить обмен между РПЛ и ФНЛ. Вариантов было несколько. Большинство приняли тот, при котором 15-е и 16-е места будут играть в стыковых матчах с третьим и четвeртым местом ФНЛ. Но решение за исполкомом. Может быть, одна вылетит напрямую, а вторая команда (будет) играть стык. Такое тоже возможно.

В дальнейшем, если переход на расширение состоится, мы перейдeм на такую же форму, которая есть: 17-18-е будут вылетать напрямую, а 15-16-е – играть стык. Проходных матчей при стыках не бывает, равнодушия у команд нет. Мы хотим расшириться до 18-ти, а то и больше команд, но для этого должна быть финансовая организация и соответствующие задачи. Не надо ставить невыполнимые задачи.

По календарю скажу так: впервые мы использовали молодых ученых, научную группу институту ВШЭ, математический алгоритм. Версию мы разложили прям в ходе заседания, руководители клубов до этого еe не видели. Мы постарались учесть все пожелания – вещателя, климатические условия (разделили города на зоны по погоде). Получилось вроде неплохо. Клубы уехали с версиями календаря. Вечером мы его презентуем. Мы – одна из лиг, где учитывают пожелания клубов. Впервые мы разрешили клубам обменяться кругами один раз за сезон», – сказал Прядкин.

Против расширения РПЛ выступил только «Спартак». Остальные клубы проголосовали «за»