Слуцкий: «АПЛ – самая крутая лига в мире. Там потрясающая атмосфера трибун, показ матчей и всегда много интриги»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий считает АПЛ лучшей лигой мира.

С июля по декабрь 2017 года российский специалист работал в английском «Халле», который в то время выступал в Чемпионшипе.

«Английская Премьер-лига – это самая крутая лига в мире. Даже если смотреть по статистике: обладатель Лиги чемпионов и Лиги Европы – английские команды, но это самая банальная вещь, по которой можно оценивать. Каждая игра в Англии – это невероятные эмоции, это потрясающее сочетание классического английского характера с его бойцовскими качествами с великолепной техникой и мастерством лучших игроков мира.

Также АПЛ – это баланс между европейскими и английскими специалистами, это разные стили, непредсказуемость и борьба до последней секунды. Английская лига – полнейшая глобализация, ведь здесь работает самое большое количество ведущих игроков и тренеров. В Англии потрясающая атмосфера трибун, показ матчей. Здесь всегда много интриги. Всe, за что мы любим футбол, в изобилии есть в показе и в самой английской Премьер-лиге. Смотрите английский футбол», – сказал Слуцкий.

В сезоне-2018/19 в финал Лиги чемпионов и Лиги Европы вышли только английские команды. В ЛЧ «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» (2:0), а в ЛЕ «Челси» разгромил «Арсенал» (4:1).