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    Слуцкий: «АПЛ – самая крутая лига в мире. Там потрясающая атмосфера трибун, показ матчей и всегда много интриги»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий считает АПЛ лучшей лигой мира.

    С июля по декабрь 2017 года российский специалист работал в английском «Халле», который в то время выступал в Чемпионшипе.

    «Английская Премьер-лига – это самая крутая лига в мире. Даже если смотреть по статистике: обладатель Лиги чемпионов и Лиги Европы – английские команды, но это самая банальная вещь, по которой можно оценивать. Каждая игра в Англии – это невероятные эмоции, это потрясающее сочетание классического английского характера с его бойцовскими качествами с великолепной техникой и мастерством лучших игроков мира.

    Также АПЛ – это баланс между европейскими и английскими специалистами, это разные стили, непредсказуемость и борьба до последней секунды. Английская лига – полнейшая глобализация, ведь здесь работает самое большое количество ведущих игроков и тренеров. В Англии потрясающая атмосфера трибун, показ матчей. Здесь всегда много интриги. Всe, за что мы любим футбол, в изобилии есть в показе и в самой английской Премьер-лиге. Смотрите английский футбол», – сказал Слуцкий.

    В сезоне-2018/19 в финал Лиги чемпионов и Лиги Европы вышли только английские команды. В ЛЧ «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» (2:0), а в ЛЕ «Челси» разгромил «Арсенал» (4:1).

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +560

      talgatnurzhanov2006 2 часа назад

      Согласен Леня на 100%. Хотя по лайкам сейчас поймем кто топит за сериал, ла лигу и т.д.

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