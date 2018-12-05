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    Зобнин: «Если бы я не вызывался в сборную, сложнее было бы забывать то, что есть в клубе»

    Полузащитник сборной России Роман Зобнин подвел итог победе над «Чертаново» (6:0) в товарищеском матче.

    – Какие впечатления от игры? Какие задачи стояли?

    – Для тонуса, давно не играли. Плюс вспомнить взаимодействия в сборной.

    Если есть время, почему бы не сыграть? Этот матч – подготовка к Сан-Марино. Я так думаю, что соперник в Саранске будет играть в той же манере. В общем, подготовка.

    – Стоит ожидать 6:0?

    – Не буду говорить про результат. Нужно брать наши очки. Если много забьем, будет хорошо.

    – Может, стоило бы провести двусторонку?

    – Это вопрос к главному тренеру. По моим ощущениям, тяжелее играть с соперником, которого ты не знаешь.

    – Как вам новички сборной?

    – С каждой минутой нахождения в сборной мы лучше понимаем друг друга.

    Думаю, к Сан-Марино никаких проблем с взаимопониманием не будет. Рядом был Баринов, он выжигал, а я наблюдал больше.

    – Удалось переключиться с клуба на сборную?

    – Сборная помогает переключаться быстрее, здесь другие цели, другие задачи. Если бы я не вызывался, сложнее было бы забывать то, что есть в клубе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2019 20:08
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +98

      Patriot58 4 часа назад

      Жирков есть - никого не предавал, понятно, что он еще из советских детей - с пониманием чести своей, команды, Родины, ...

      0
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      Рейтинг: +79

      Olymp2 5 часов назад

      интервью у предателя вырастившего его клуба - неужели в сборной более порядочных парней нет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19482

      gol_kak_sokol 5 часов назад

      C-Э как всегда написал банальные ответы, а о том, что он хочет забыть В Спартаке, не спросили, или скорее сознательно не напечатали.

      2
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      ...
      Рейтинг: +15296

      VVM1964 > gol_kak_sokol 5 часов назад

      Да весь сезон хочется забыть , но не получается - боюсь кошмар может повториться .

      3
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    • ...
      Рейтинг: +611

      AHTUNGBOL 6 часов назад

      Хм, о чем это он...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17462

      oyabun 6 часов назад

      А куда вызваться нам болельщикам, чтобы забыть позорное поражение от Оренбурга, да и в целом проваленый сезон?

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15296

      VVM1964 > oyabun 5 часов назад

      " И что ж, нам осталось уколоться, и упасть на дно колодца,
      И там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда." )))

      2
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      Рейтинг: +3869

      Агасфер 6 часов назад

      М-да,"хреновато тут у вас,в логове!" Открытым текстом говорит.

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