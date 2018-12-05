Зобнин: «Если бы я не вызывался в сборную, сложнее было бы забывать то, что есть в клубе»

Полузащитник сборной России Роман Зобнин подвел итог победе над «Чертаново» (6:0) в товарищеском матче.

– Какие впечатления от игры? Какие задачи стояли?

– Для тонуса, давно не играли. Плюс вспомнить взаимодействия в сборной.

Если есть время, почему бы не сыграть? Этот матч – подготовка к Сан-Марино. Я так думаю, что соперник в Саранске будет играть в той же манере. В общем, подготовка.

– Стоит ожидать 6:0?

– Не буду говорить про результат. Нужно брать наши очки. Если много забьем, будет хорошо.

– Может, стоило бы провести двусторонку?

– Это вопрос к главному тренеру. По моим ощущениям, тяжелее играть с соперником, которого ты не знаешь.

– Как вам новички сборной?

– С каждой минутой нахождения в сборной мы лучше понимаем друг друга.

Думаю, к Сан-Марино никаких проблем с взаимопониманием не будет. Рядом был Баринов, он выжигал, а я наблюдал больше.

– Удалось переключиться с клуба на сборную?

– Сборная помогает переключаться быстрее, здесь другие цели, другие задачи. Если бы я не вызывался, сложнее было бы забывать то, что есть в клубе.