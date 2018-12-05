Зобнин: «Если бы я не вызывался в сборную, сложнее было бы забывать то, что есть в клубе»

Жирков есть - никого не предавал, понятно, что он еще из советских детей - с пониманием чести своей, команды, Родины, ...
Полузащитник сборной России Роман Зобнин подвел итог победе над «Чертаново» (6:0) в товарищеском матче.
– Какие впечатления от игры? Какие задачи стояли?
– Для тонуса, давно не играли. Плюс вспомнить взаимодействия в сборной.
Если есть время, почему бы не сыграть? Этот матч – подготовка к Сан-Марино. Я так думаю, что соперник в Саранске будет играть в той же манере. В общем, подготовка.
– Стоит ожидать 6:0?
– Не буду говорить про результат. Нужно брать наши очки. Если много забьем, будет хорошо.
– Может, стоило бы провести двусторонку?
– Это вопрос к главному тренеру. По моим ощущениям, тяжелее играть с соперником, которого ты не знаешь.
– Как вам новички сборной?
– С каждой минутой нахождения в сборной мы лучше понимаем друг друга.
Думаю, к Сан-Марино никаких проблем с взаимопониманием не будет. Рядом был Баринов, он выжигал, а я наблюдал больше.
– Удалось переключиться с клуба на сборную?
– Сборная помогает переключаться быстрее, здесь другие цели, другие задачи. Если бы я не вызывался, сложнее было бы забывать то, что есть в клубе.
- Зобнин забил гол и отдал 2 ассиста в 33 матчах сезона за «Спартак». Команда Олега Кононова финишировала в РПЛ на 5 месте.
- 8 июня футболисты Станислава Черчесова сыграют с Сан-Марино в рамках отбора Евро-2020. 13 июня состоится встреча с Кипром.