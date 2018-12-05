Пилипчук покинул пост главного тренера минского «Динамо». Он провел в клубе 108 дней

Пресс-служба «Динамо-Минск» объявила об уходе Романа Пилипчука с должности главного тренера команды.

«В связи с предлагаемым пересмотром контрактных обязательств ввиду временно нестабильной финансовой ситуации в клубе футбольный клуб «Динамо-Минск» по соглашению сторон покидает главный тренер Роман Михайлович Пилипчук», – сообщает официальный сайт «Динамо».

Пилипчук возглавил белорусский клуб 1-го февраля. Вместе с тренером также ушли его ассистенты Денис Попов, Владимир Власенко и Иван Пилипчук.

Ранее Пилипчук входил в тренерские штабы Массимо Карреры и Дмитрия Аленичева в «Спартаке», а также работал с Рашидом Рахимовым в «Ахмате».