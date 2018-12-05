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    Пилипчук покинул пост главного тренера минского «Динамо». Он провел в клубе 108 дней

    Пресс-служба «Динамо-Минск» объявила об уходе Романа Пилипчука с должности главного тренера команды.

    «В связи с предлагаемым пересмотром контрактных обязательств ввиду временно нестабильной финансовой ситуации в клубе футбольный клуб «Динамо-Минск» по соглашению сторон покидает главный тренер Роман Михайлович Пилипчук», – сообщает официальный сайт «Динамо».

    Пилипчук возглавил белорусский клуб 1-го февраля. Вместе с тренером также ушли его ассистенты Денис Попов, Владимир Власенко и Иван Пилипчук.

    Ранее Пилипчук входил в тренерские штабы Массимо Карреры и Дмитрия Аленичева в «Спартаке», а также работал с Рашидом Рахимовым в «Ахмате».

    • Чемпионат Беларуси-2018/19 стартовал в марте. После девяти туров минчане занимают шестое место в турнирной таблице.

    Источник: Официальный сайт «Динамо-Минск»

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    31.05.2019 22:55
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4424

      батог 54 минуты назад

      Да вроде бы и Карреры в Динамо нет, а снова отлуп !!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71233

      zigbert 2 часа назад

      Хорошего тренера так быстро не уволили бы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5907

      vka1970 5 часов назад

      А некоторые сказочные комментаторы нам рассказывали, что если б не Пилипчук , то то у Карреры ни чего бы не вышло ............
      Ну ну.Сейчас на кого то сваливать свою несостоятельность уже не получится......

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Alekxei Z. 5 часов назад

      Багаж Аленичева с собой взял ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3699

      Спартач80 6 часов назад

      А сколько гонору было...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4620

      piligrim1986 7 часов назад

      великий пилипчук, создатель Карреры

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      OrenburgFC 9 часов назад

      не получилось распилить...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10952

      ВетеR 16 часов назад

      Своих Пилипчуков девать некуда

      4
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