Тер Стеген и Кроос не вошли в заявку Германии на матчи квалификации Евро из-за травм

нойер дерьмо ! у германии есть отличный вратарь это тер стеген а лев идиота кусок !
Германия объявила заявку на июньские матчи квалификации Евро-2020. В нее не вошли полузащитник «Реала» Тони Кроос (мышечная травма) и вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген (травма колена).
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер пропустил концовку сезона из-за травмы икроножной мышцы. Игрок еще не до конца восстановился после повреждения, но получил вызов.
Вратари: Бернд Лено, Мануэль Нойер, Кевин Трапп.
Защитники: Маттиас Гинтер, Марсель Хальстенберг, Йонас Хектор, Тило Керер, Лукас Клостерманн, Нико Шульц, Никлас Штарк, Никлас Зюле, Джонатан Та.
Полузащитники: Юлиан Брандт, Юлиан Драксер, Серж Гнабри, Леон Горетцка, Илкай Гюндоган, Кай Хавертц, Йозуа Киммих.
Нападающие: Марко Ройс, Лерой Сане, Тимо Вернер.
- 8 июня Германия сыграет в гостях с Белоруссией.
- 11 июня – дома с Эстонией.