Тер Стеген и Кроос не вошли в заявку Германии на матчи квалификации Евро из-за травм

Германия объявила заявку на июньские матчи квалификации Евро-2020. В нее не вошли полузащитник «Реала» Тони Кроос (мышечная травма) и вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген (травма колена).

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер пропустил концовку сезона из-за травмы икроножной мышцы. Игрок еще не до конца восстановился после повреждения, но получил вызов.

Вратари: Бернд Лено, Мануэль Нойер, Кевин Трапп.

Защитники: Маттиас Гинтер, Марсель Хальстенберг, Йонас Хектор, Тило Керер, Лукас Клостерманн, Нико Шульц, Никлас Штарк, Никлас Зюле, Джонатан Та.

Полузащитники: Юлиан Брандт, Юлиан Драксер, Серж Гнабри, Леон Горетцка, Илкай Гюндоган, Кай Хавертц, Йозуа Киммих.

Нападающие: Марко Ройс, Лерой Сане, Тимо Вернер.