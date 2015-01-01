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    Тер Стеген и Кроос не вошли в заявку Германии на матчи квалификации Евро из-за травм

    Германия объявила заявку на июньские матчи квалификации Евро-2020. В нее не вошли полузащитник «Реала» Тони Кроос (мышечная травма) и вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген (травма колена).

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер пропустил концовку сезона из-за травмы икроножной мышцы. Игрок еще не до конца восстановился после повреждения, но получил вызов.

    Вратари: Бернд Лено, Мануэль Нойер, Кевин Трапп.

    Защитники: Маттиас Гинтер, Марсель Хальстенберг, Йонас Хектор, Тило Керер, Лукас Клостерманн, Нико Шульц, Никлас Штарк, Никлас Зюле, Джонатан Та.

    Полузащитники: Юлиан Брандт, Юлиан Драксер, Серж Гнабри, Леон Горетцка, Илкай Гюндоган, Кай Хавертц, Йозуа Киммих.

    Нападающие: Марко Ройс, Лерой Сане, Тимо Вернер.

    • 8 июня Германия сыграет в гостях с Белоруссией.
    • 11 июня – дома с Эстонией.

    Источник: Официальный сайт федерации футбола Германии

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2919

      dinar7777dinar 34 минуты назад

      нойер дерьмо ! у германии есть отличный вратарь это тер стеген а лев идиота кусок !

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      Рейтинг: +5791

      KLIM777 > dinar7777dinar 27 минут назад

      Не закусываешь сегодня?

      «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген (травма колена).

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      Рейтинг: +2919

      dinar7777dinar > KLIM777 6 минут назад

      Дерьма ты кусок. я в курсе он бы все равно выпустил нойера . Понял дерьма кусок?

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