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    Сафонов: «Несколько команд из топ-5 РПЛ интересуются Караваевым»

    Глава «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов сообщил, что клубы первой пятерки РПЛ заинтересованы в приобретении правого защитника «Витесса» Вячеслава Караваева.

    Ранее 24-летний футболист заявил, что рассмотреть предложения из России при их поступлении.

    «У двух-трех команд из топ-5 РПЛ действительно есть интерес к Славе, но пока конкретных предложений не поступало. Но лично мое мнение, что Караваеву надо дальше развиваться в Европе. Он провел хорошие годы в Чехии, сейчас играет в Голландии, и в «Витессе» у него все хорошо.

    Все-таки, если расти, то надо ехать дальше в Германию или Англию. Раз мы выбрали такой вектор развития, то и нужно ему следовать. Зачем опять возвращаться к тому, с чего начинали. Но никогда не говори никогда. Нет игроков, которые не продаются. Если поступит какое-то сверхзаманчивое предложение, от которого невозможно будет отказаться, то мы его рассмотрим. Загадывать не будем, но пока желания что-то менять нет», – сказал Сафонов.

    • Россиянин перешел в команду из Арнема из пражской «Спарты» в январе 2018 года.
    • В текущем сезоне Караваев провел за «Витесс» 43 матча, отметившись одним голом и восемью результативными передачами.
    • Контракт защитника рассчитан до июня 2021 года.
    • Ранее Караваев выступал в России за ЦСКА.

    Источник: Sportbox

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1414

      giluxa1963 22 минуты назад

      лакомый кусочек для РПЛ

      0
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      Рейтинг: +3379

      APchelov 28 минут назад

      Каравай-каравай, кого хочешь выбирай )

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