Сафонов: «Несколько команд из топ-5 РПЛ интересуются Караваевым»

Глава «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов сообщил, что клубы первой пятерки РПЛ заинтересованы в приобретении правого защитника «Витесса» Вячеслава Караваева.

Ранее 24-летний футболист заявил, что рассмотреть предложения из России при их поступлении.

«У двух-трех команд из топ-5 РПЛ действительно есть интерес к Славе, но пока конкретных предложений не поступало. Но лично мое мнение, что Караваеву надо дальше развиваться в Европе. Он провел хорошие годы в Чехии, сейчас играет в Голландии, и в «Витессе» у него все хорошо.

Все-таки, если расти, то надо ехать дальше в Германию или Англию. Раз мы выбрали такой вектор развития, то и нужно ему следовать. Зачем опять возвращаться к тому, с чего начинали. Но никогда не говори никогда. Нет игроков, которые не продаются. Если поступит какое-то сверхзаманчивое предложение, от которого невозможно будет отказаться, то мы его рассмотрим. Загадывать не будем, но пока желания что-то менять нет», – сказал Сафонов.