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    Полузащитник «Генка» Малиновский может перейти в «Спартак» 

    «Спартак» может подписать украинского полузащитника «Генка» Руслана Малиновского. Об этом сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, футболист «с большой долей вероятности» перейдет в московский клуб.

    UPD 21:55 агент Малиновского опроверг информацию о переходе игрока в «Спартак».

    • Малиновский выступает за «Генк» с 2016 года. Сначала он находился в аренде в бельгийском клубе, потом подписал полноценный контракт.
    • В текущем сезоне чемпионата Бельгии он забил 13 голов и сделал десять ассистов в 36 матчах.
    • В Лиге Европы хавбек сыграл в 13 матчах и забил три гола.

    Источник: «Чемпионат»

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    15.05.2019 19:58
    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +70578

      zigbert 5 часов назад

      Маршала Малиновского хорошо помню а вот Руслана как то не очень.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5663

      KLIM777 18 часов назад

      Думаю ему карьера в сборной куда интересней.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17242

      oyabun 19 часов назад

      А оно нам надо?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +188

      Parker8 > oyabun 16 часов назад

      Футболистов его уровня во всем РПЛ нет, благо уже агент дал опровержение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3652

      Спартач80 19 часов назад

      Да все к нам,все-полюбас!...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +381

      xrrrx 20 часов назад

      он даже уровень ЛЕ не тянет... зачем такое дно брать?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      Shak71 > xrrrx 19 часов назад

      А кто у нас на него тянет?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5553

      vka1970 20 часов назад

      Чё то не очень то верится.
      Правда только на оф. сайте.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1170

      Леха из Твери 20 часов назад

      Генка Малиновский)))

      4
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      Рейтинг: +19289

      gol_kak_sokol > Леха из Твери 19 часов назад

      Из Малиновки.

      0
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      Рейтинг: +867

      JTherry > gol_kak_sokol 17 часов назад

      или из "малины"...

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