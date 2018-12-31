Полузащитник «Генка» Малиновский может перейти в «Спартак» 

Маршала Малиновского хорошо помню а вот Руслана как то не очень.
«Спартак» может подписать украинского полузащитника «Генка» Руслана Малиновского. Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации источника, футболист «с большой долей вероятности» перейдет в московский клуб.
UPD 21:55 агент Малиновского опроверг информацию о переходе игрока в «Спартак».
- Малиновский выступает за «Генк» с 2016 года. Сначала он находился в аренде в бельгийском клубе, потом подписал полноценный контракт.
- В текущем сезоне чемпионата Бельгии он забил 13 голов и сделал десять ассистов в 36 матчах.
- В Лиге Европы хавбек сыграл в 13 матчах и забил три гола.