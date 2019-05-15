Агент Малиновского опроверг информацию о переходе игрока в «Спартак»

Сергей Серебренников, агент полузащитника «Генка» Руслана Малиновского, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Спартак».

«Не верьте слухам. Если честно, то устал комментировать слухи. То был один клуб, то сейчас другой. Если что-то случится, то вы все узнаете. То, что пишут о «Спартаке» – это неправда.

Руслан Малиновский – игрок «Генка». Вы знаете, что у него большие амбиции. Команда сейчас борется за чемпионство. Поверьте, это все слухи», – сказал Серебренников.

Вадим Шаблий, второй агент Малиновского, отказался комментировать информацию о возможном трансфере.