Агент Малиновского опроверг информацию о переходе игрока в «Спартак»

да ща попрет срач
Сергей Серебренников, агент полузащитника «Генка» Руслана Малиновского, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Спартак».
«Не верьте слухам. Если честно, то устал комментировать слухи. То был один клуб, то сейчас другой. Если что-то случится, то вы все узнаете. То, что пишут о «Спартаке» – это неправда.
Руслан Малиновский – игрок «Генка». Вы знаете, что у него большие амбиции. Команда сейчас борется за чемпионство. Поверьте, это все слухи», – сказал Серебренников.
Вадим Шаблий, второй агент Малиновского, отказался комментировать информацию о возможном трансфере.
- Малиновский выступает за «Генк» с 2016 года. Сначала он находился в аренде в бельгийском клубе, потом подписал полноценный контракт.
- В текущем сезоне чемпионата Бельгии он забил 13 голов и сделал десять ассистов в 36 матчах.
- В Лиге Европы хавбек сыграл в 13 матчах и забил три гола.