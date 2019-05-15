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    Агент Малиновского опроверг информацию о переходе игрока в «Спартак»

    Сергей Серебренников, агент полузащитника «Генка» Руслана Малиновского, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Спартак».

    «Не верьте слухам. Если честно, то устал комментировать слухи. То был один клуб, то сейчас другой. Если что-то случится, то вы все узнаете. То, что пишут о «Спартаке» – это неправда.

    Руслан Малиновский – игрок «Генка». Вы знаете, что у него большие амбиции. Команда сейчас борется за чемпионство. Поверьте, это все слухи», – сказал Серебренников.

    Вадим Шаблий, второй агент Малиновского, отказался комментировать информацию о возможном трансфере.

    • Малиновский выступает за «Генк» с 2016 года. Сначала он находился в аренде в бельгийском клубе, потом подписал полноценный контракт.
    • В текущем сезоне чемпионата Бельгии он забил 13 голов и сделал десять ассистов в 36 матчах.
    • В Лиге Европы хавбек сыграл в 13 матчах и забил три гола.

    Источник: Tribuna.com

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    15.05.2019 21:54
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +4435

      piligrim1986 5 часов назад

      да ща попрет срач

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5553

      vka1970 15 часов назад

      Ну в принципе что и следовало ожидать.
      Как я изначально и предполагал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      Best_forever 16 часов назад

      надо же о переходе в команду нэпманов и лавочников хоть о ком нибудь написать!

      0
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      ...
      Рейтинг: +188

      Parker8 > Best_forever 16 часов назад

      Малиновский один из лучших исполнителей стандартов в мире, Спартаку далеко до Руслана

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