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    Кевин-Принс Боатенг: «Агент сказал: «Едем в Барселону». Я подумал, он имеет в виду «Эспаньол»

    Нападающий «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг рассказал о своем переходе в каталонский клуб и о том, с каким сложностями ему пришлось столкнуться в первое время.

    – Ваш переход из «Сассуоло» в «Барселону» оказался неожиданным для общественности. Каково это было для вас?

    – Все произошло довольно быстро. Просто мой агент – лучший в мире (смеется). Однажды он позвонил мне и сказал: «Против «Интера» ты должен сыграть хорошо, за тобой будут наблюдать». О том, кто именно это был, он сказал мне только после матча. Даже тренер «Сассуоло» Роберто Де Церби подошел ко мне перед встречей и сказал, что я должен выступить хорошо, потому что игра имеет очень важное значение. Так что на меня давали со всех сторон. Но под давлением я играю лучше всего. Я был лучшим футболистом на поле, и после этого ко мне подошел мой агент и сказал: «Мы едем в Барселону!»

    – Что вы подумали в этот момент?

    – Я думал, что он имел в виду «Эспаньол». Но он сразу сказал: «Нет, в настоящую». Это было невероятно. Я не мог в это поверить, пока мне не позвонил спортивный директор.

    – Как только вы приехали в «Барселону», вы получили травму. Насколько это разочаровывает в начале?

    – Меня заранее предупредили, что такое происходит часто. Даже мои партнеры по «Барселоне» уже были травмированы. Жерар Пике травмировался трижды. Конечно, в этом нет ничего хорошего, вы чувствуете себя неуверенно. Даже в футбольном плане все было не так, как я себе представлял в начале. Я уже сомневался, совершил ли я правильный шаг. Несмотря на это, я пришел к тому, что все воспринимаю позитивно. Я не переживаю так сильно, как в начале.

    С самого начала было ясно, что я – игрок замены. Например, я должен был выходить на поле в случае усталости Луиса Суареса. За последнее время я не попал в состав несколько раз, потому что все [основные футболисты] были в форме. Я это понимаю.

    • Ганец перебрался в «Барселону» из «Сассуоло» на правах аренды до лета с правом выкупа.
    • В текущем сезоне 32-летний форвард принял участие в трех матчах сине-гранатовых.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 16:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5236

      KLIM777 33 минуты назад

      Да ему надо в чемпионат России, здесь также играют только когда очень надо. А в основном ходят по полю пешком.

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      Рейтинг: +7734

      DeStar 1 час назад

      ну в 32 из сассуоло попасть в барсу, поиграть с месси, взять трофеи ... почему бы и нет? даже будучи игроком замены) хорошая концовка карьеры

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