«Шеффилд Юнайтед» вышел в АПЛ впервые за 12 лет

«Лидс» сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1) во встрече 45-го тура Чемпионшипа. За тур до окончания первенства команда Марсело Бьелсы лишилась шансов на то, чтобы занять второе место, дающее прямую путевку в АПЛ.

Таким образом, «Шеффилд Юнайтед», располагающийся на второй строчке в таблице, досрочно обеспечил себе выход в Премьер-лигу.

Это случилось впервые за 12 лет: в последний раз «Шеффилд Юнайтед» выступал в высшем английском дивизионе в сезоне-2006/07.