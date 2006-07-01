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    «Шеффилд Юнайтед» вышел в АПЛ впервые за 12 лет

    «Лидс» сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1) во встрече 45-го тура Чемпионшипа. За тур до окончания первенства команда Марсело Бьелсы лишилась шансов на то, чтобы занять второе место, дающее прямую путевку в АПЛ.

    Таким образом, «Шеффилд Юнайтед», располагающийся на второй строчке в таблице, досрочно обеспечил себе выход в Премьер-лигу.

    Это случилось впервые за 12 лет: в последний раз «Шеффилд Юнайтед» выступал в высшем английском дивизионе в сезоне-2006/07.

    Источник: Твиттер «Шеффилд Юнайтед»

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    Сегодня, 17:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +85

      karamaltyk 3 минуты назад

      А я все не дождусь Миллуол в АПЛ

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      Рейтинг: +6348

      Cules2013 13 минут назад

      Наши поздравления. Пусть 3-м выйдет кто-то новенький, вроде Лидса, Дерби или Бристоля. Надоели уже мне лично, что А. Вилла, что ВБА. Лично для меня это какие-то совсем не аутентичные команды.

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      Рейтинг: +5415

      Skull_Boy 16 минут назад

      Круто что и вернется обратно в следующем сезоне в Чемпионшип, как и Фулхэм с Кардиффом и круто бы было, если плей-офф выиграет Лидс

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